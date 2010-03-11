В КНР потребительские цены в феврале выросли на 2,7%
12:04, 11 марта 2010Разное
0
Китай. В феврале 2010 года рост потребительских цен составил 2,7%, по сравнению с февралем 2009 года.
Китай. В январе-феврале 2010 года объем розничной торговли вырос на 17,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
Комментарий. Несмотря на все предпринятые правительством меры, экономика явно не спешит «тормозить». По итогам 2009 года, Китай в условиях общемирового падения показал головокружительный рост, что только усилило опасение зарождения кризиса - уже «аля-китайского».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter