Азаров: Хорошковскому нужно будет разделить свой бизнес

Новому главе Службы безопасности Украины Валерию ХОРОШКОВСКОМУ нужно будет разделить свой бизнес и работу в государственном органе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ не согласился с негативной оценкой журналистов относительно назначения В.ХОРОШКОВСКОГО на должность главы СБУ. «Состояние его (В.ХОРОШКОВСКОГО – УНИАН) кошелька не является обвинением в его адрес», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом он подчеркнул, что В.ХОРОШКОВСКИЙ должен разделить свой бизнес и работу на должности главы СБУ.