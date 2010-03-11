Главное на 11 марта (день)

Государственная политика

Верховная Рада Украины утвердила состав Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 240 народных депутатов из 353 зарегистрированных в сессионном зале.

ВР назначила Андрея КЛЮЕВА первым вице-премьер-министром Украины. Вице-премьер-министрами Украины назначены Виктор СЛАУТА, Сергей ТИГИПКО, Виктор ТИХОНОВ.

На должность министра охраны окружающей природной среды назначен Виктор БОЙКО, Юрия БОЙКО – на должность министра топлива и энергетики Украины.

Константин ЕФИМЕНКО назначен на должность министра транспорта и связи Украины, Дмитрий КОЛЕСНИКОВ – на должность министра промышленной политики, Михаил КУЛИНЯКА – на должность министра культуры и туризма Украины.

Александр ЛАВРИНОВИЧ назначен министром юстиции Украины, Зиновий МИТНИК – министр здравоохранения, Анатолий МОГИЛЕВ – министром внутренних дел, Василий НАДРАГА – министром труда и социальной политики, Александр ПОПОВ – министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Николай ПРИСЯЖНЮК – министром аграрной политики, Равиль САФФИУЛИН – министром Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Дмитрий ТАБАЧНИК – министром образования и науки, Анатолий ТОЛСТОУХОВ – министром Кабинета министров Украины, Василий ЦУШКО – министром экономики, Федор ЯРОШЕНКО – министром финансов, Владимир ЯЦУБА – министром регионального развития и строительства, Юрий ЯЩЕНКО – министром угольной промышленности, Нестор ШУФРИЧ – министром по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Также ВР назначила Константина ГРИЩЕНКО министром иностранных дел Украины, Михаила ЕЖЕЛЯ – министром обороны Украины.

Верховная Рада назначила Николая АЗАРОВА на должность премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 242 из 343 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Н.АЗАРОВА и подарил ему букет цветов.

Программа деятельности правительства будет представлена на рассмотрение Верховной Рады одновременно с проектом государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ выразил мнение, что эти два документа должны быть внесены в парламент одновременно. «Я надеюсь, что в середине апреля мы представим эти два документа», - сказал он.

Финансы

По итогам 2009 года дефицит бюджета Украины составил 2,18% валового внутреннего продукта (ВВП), а государственный долг - приблизительно 33% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что эти показатели в условиях кризиса и на фоне показателей других стран являются позитивными.

«Вы знаете, что объявлялись фантастические дефициты бюджета... Наш дефицит бюджета высчитывается по Бюджетному кодексу и законодательству Украины. У нас план дефицита - 2,96% ВВП. Мы вышли на плановый дефицит 2,18%. Другими словами, мы настолько четко вели бюджетную политику, что не допустили не только увеличения планового дефицита, а дефицит оказался ниже, чем мы планировали», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что в США в 2009 году дефицит бюджета по факту превышает 11%, в Японии – почти 7,5%, больше 3% дефицит бюджета в Германии, почти 6% дефицит бюджета в России.

Кроме того, она подчеркнула, что уровень государственного долга в Украине по итогам 2009 года также значительно ниже показателя других стран.

«Украина по сравнению с ключевыми странами мира после кризиса имеет один из лучших показателей. Лучше только у Белоруссии. Украина имеет один из лучших показателей по оптимальности государственного долга по отношению к ВВП. И если, к примеру, успешная Германия имеет почти 80% от ВВП госдолга, то в Украине - 32,9», - сказала экс-премьер-министр.

На сегодняшний день правительство не будет инициировать смену главы Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что разговор с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ о возможных кандидатурах на должность главы НБУ у него был, и неоднократно. По словам премьер-министра, обсуждалось несколько кандидатур, которые называть сегодня он не хочет.

Н.АЗАРОВ объяснил это тем, что сейчас не время заниматься организационными вопросами в НБУ, поскольку главной задачей является не смена его руководства, а выработка оптимальной денежно-кредитной политики на 2010 год, без которой нельзя вносить проект госбюджета на рассмотрение парламента.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что сегодня нужно найти общие подходы с Нацбанком. При этом он пообещал, что войны между правительством и НБУ больше не будет. «Будет согласованная политика с учетом независимости этого органа», - сказал Н.АЗАРОВ.

Национальный банк Украины разрешил новообразованным банкам учитывать субординированный долг при расчете капитала второго уровня.

Это предусмотрено в имеющемся в распоряжении УНИАН постановлении НБУ от 5 марта 2010 года №113, которым вносятся изменения в пункт 1 постановления Нацбанка №49 от 5 февраля 2009 года «Об отдельных вопросах деятельности банков».

В документе указывается: «На период до 1 января 2011 года разрешить банкам, которые осуществляют деятельность менее одного года, привлекать средства на условиях субдолга согласно с требованиями раздела ІІІ Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине от 28 августа 2001 года».

Данная норма вступает в силу со дня подписания постановления НБУ №113.

До этого привлекать средства на условиях субдолга с дальнейшим их учетом в капитале второго уровня было разрешено банкам, срок деятельности которых составлял не менее одного года.

Международные новости

Бюджетный дефицит в США продолжает бить печальные рекорды. Об этом свидетельствуют опубликованные накануне данные американского Минфина.

Так, в феврале бюджетный дефицит составил 220,9 млрд долл. Прежний рекорд, установленный ровно год назад, оказался перекрыт на 14%.

В целом по итогам первых пяти месяцев 2010 финансового года, начавшегося в прошлом октября, картина также остается весьма нерадужной. Дефицит федерального бюджета сейчас составляет 651,6 млрд долл. В прошлом году за аналогичный период он был на 10,5 % меньше, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Чешская Республика прекращает выдачу и продление гражданам Украины и других стран, которые не входят в ЕС (в частности Вьетнама, Монголии и др.), разрешений на трудоустройство.

Как передает корреспондент УНИАН в Праге, такое решение приняло чешское Министерство труда и социальных отношений (МТСО ЧР).

Даже те иностранцы, которые уже работают в этой стране многие годы, могут лишиться работы и права пребывания в Чехии. Местный центр занятости - так называемый Уряд труда - будет настаивать на том, чтобы работодатели на длительное время открывали вакансию, чтобы она была более доступна потенциальному чешскому работнику. «Это только рекомендация, которая основывается на оценках нашего рынка труда», - заявила пресс-секретарь МТСО Штепанка ФИЛИПОВА.

По ее данным, уровень безработицы в Чехии в феврале этого года возрос до 9,9 процента. Безработных в этой 10-миллионной стране сейчас насчитывают 583 тысячи – наибольшее количество в истории Чехии.

Эта жесткая мера, по словам Ш.ФИЛИПОВОЙ, коснется, в основном, неквалифицированных рабочих-иностранцев. «Но мы гарантируем индивидуальный подход, будем принимать во внимание положение конкретного человека, его опыт, стаж, знание языка, семейное положение и тому подобное», - добавила Ш.ФИЛИПОВА.

Эта мера может нанести вред крупным промышленным центрам, где работает много иностранцев, таким как Плзень или Пардубице. По словам пресс-секретаря Уряда труда в городе Плзень Магдалены ЧАДОВОЙ, иностранцы, впрочем, останутся в Чехии и в дальнейшем. «Оформят себе предпринимательскую лицензию (это популярно среди вьетнамцев), или станут членами кооперативов (как правило, это делают украинцы), и таким образом в Полиции по делам иностранцев изменят тип визы и цель пребывания», - добавила Зита КУДРНОВА, председатель пардубицкой общественной организации «Мост по правам человека». Полиция такие тенденции подтверждает.

Согласно чешскому закону о трудоустройстве, фирмы, в первую очередь, должны доказать, что не могут устроить гражданина Чехии или Европейского Союза, и только потом принять иностранца. Раньше Уряды труда не очень придирчиво относились к этому требованию. С ростом безработицы они перестали быть «доброжелательными». Скажем, новый закон позволяет выдавать разрешение на работу сроком на 2 года, однако на практике иностранцы получали разрешения лишь на год, а то и меньше. «Иностранцы, которых увольняют в связи с кризисом, имеют лишь 2 месяца на то, чтобы устроиться на новую работу, иначе должны покинуть страну. Однако в действительности месяц, а то и больше, нужно на оформление нового разрешения. К тому же иностранцы должны искать нового работодателя сами или через агентство, Уряд труда им в этом не помогает. Если чиновники будут затягивать с принятием решение, то этим толкают иностранцев на нарушение закона. Или просто хотят, чтобы они ехали на родину», - комментирует З.КУДРНОВА. С разрешением на работу связана и рабочая виза, которая теряет действие без работы, и иностранец должен покинуть Чехию, иначе окажется на нелегальном положении.

Предприятия, которые трудоустраивают иностранцев, пока высказываются осторожно на этот счет. «Я знаю об этих проблемах. Это еще свежая новость, пока тяжело сказать, как она повлияет на нас и компании, которые также предоставляют работу иностранцам», - говорит Милослав РУТ, начальник отдела кадров фирмы Foxconn. Именно она владеет двумя большими заводами по производству электроники в городах Пардубице и Кутна Гора, и является одним из крупнейших работодателей для иностранцев в Чехии.

(УНИАН)