Тимошенко: Новое правительство нелегитимно

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что новое правительство во главе с Николаем АЗАРОВЫМ нелегитимно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«В стране, к сожалению, начинается жизнь «по понятиям». И то, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вчера поставил подпись под заведомо неконституционным законом, говорит о том, что у нашей страны нет гаранта Конституции и, как видим, не родится. С этого начинают, но мы будем внимательно следить каждый день, и мы посмотрим, как будут выглядеть первые сто дней незаконно созданного правительства и первые 100 дней незаконно избранного Президента. Я думаю, что эти сто дней и определят то, куда начала двигаться наша страна», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Анализируя новый состав правительства, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «В страну возвращается «азаровщина», и мы очень хорошо помним, с чем это было связано – с мегакоррупцией, с разворовыванием стратегической госсобственности, с унижением малого и среднего бизнеса. Это было связано, по сути, с разрушением стратегии развития государства. Никаких реформ я что-то не припоминаю, которые бы происходили во время «азаровщины» – только уничтожение экономики страны».

Она также отметила, что новое правительство создано из олигархов.

«Вся олигархия представлена в правительстве: или непосредственно лидерами кланов, или их ставленниками, и поэтому я могу спрогнозировать, что первым, чем они займутся, это распределят между собою финансовые потоки, разделят между собой для теневой приватизации стратегические объекты, разделят между собой недра и начнут увеличивать свои олигархические достатки», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что практически все руководство «РосУкрЭнерго» получило должности в новой власти. «И сейчас я понимаю, что идеология жизни «РосУкрЭнерго» станет концепцией жизни правительства. Я была очень удивлена, когда идеологи и основатели и теневые собственники «РосУкрЭнерго» оказались на ключевых должностях в правительстве», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.