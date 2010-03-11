США готовы работать с новым правительством Украины

Соединенные Штаты Америки готовы работать с новым украинским правительством, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джон ТЕФФТ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Симферополе он сказал журналистам: «Мы готовы сотрудничать с Президентом ЯНУКОВИЧЕМ, готовы сотрудничать с новым правительством, и мы надеемся, что будут и дальше осуществляться реформы, которые пойдут на благо Украине, ее экономике, ее обществу».

Дж.ТЕФФТ отметил, что его слова - повторение заявлений Президента США Барака ОБАМЫ и госсекретаря США Хиллари КЛИНТОН.