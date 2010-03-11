Тимошенко сформирует оппозиционный Кабмин в ближайшее время
15:29, 11 марта 2010Разное
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«Я буду работать лидером оппозиции"
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.
«Я буду работать лидером оппозиции, лидером политической партии, которую я возглавляю («Батькивщина» - УНИАН), лидером блока, который я возглавляю, а кроме того, мы сформируем оппозиционное правительство в ближайшее время, и я буду работать в оппозиционном правительстве, защищая Украину. Моя профессиональная деятельность – это политика», -заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
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