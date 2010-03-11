Путин поздравил Азарова
16:29, 11 марта 2010Разное
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«Рассчитываю на конструктивную совместную работу"
Председатель правительства России Владимир ПУТИН направил поздравительную телеграмму Украины Николаю АЗАРОВУ по случаю назначения на должность премьер-министра Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства РФ.
«Рассчитываю на самую тесную и конструктивную совместную работу с Вами и возглавляемым Вами правительством в русле укрепления многоплановых связей между нашими государствами. Уверен, это в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Украины», - говорится в телеграмме.
В.ПУТИН пожелал Н.АЗАРОВУ успешной и плодотворной деятельности «на важном государственном посту».
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