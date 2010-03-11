Путин поздравил Азарова

Председатель правительства России Владимир ПУТИН направил поздравительную телеграмму Украины Николаю АЗАРОВУ по случаю назначения на должность премьер-министра Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Рассчитываю на самую тесную и конструктивную совместную работу с Вами и возглавляемым Вами правительством в русле укрепления многоплановых связей между нашими государствами. Уверен, это в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Украины», - говорится в телеграмме.

В.ПУТИН пожелал Н.АЗАРОВУ успешной и плодотворной деятельности «на важном государственном посту».