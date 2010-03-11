Премьер-министр Николай Азаров (биография)

Никола́й Я́нович Аза́ров (укр. Микола Янович Азаров, наст. фам. Пахло́, род. 17 декабря 1947) — украинский политический и государственный деятель.

Закончил Московский государственный университет.

Доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент НАНУ.

Член руководства Партии регионов Украины.

Возглавлял Государственную налоговую администрацию с момента её создания в октябре 1996 года по ноябрь 2002.

C ноября 2002 по январь 2005 — первый вице-премьер Украины в первом правительстве Виктора Януковича.

В конце 2004 — начале 2005 Азаров, как первый заместитель главы правительства, временно исполнял обязанности премьер-министра Украины (между отпуском, а затем отставкой Януковича и вступлением в должность Юлии Тимошенко).

В марте 2006 избран в Верховную раду по списку Партии регионов.

В августе 2006 вновь назначен на пост первого вице-премьера Украины в правительстве Виктора Януковича, а через несколько месяцев-был назначен министром финансов Украины и был им до прихода к власти Юлии Тимошенко в декабре 2007 г.

Кавалер Большого креста ордена Святого Станислава (2000). Почётный гражданин города-героя Керчи (2004). 17 декабря 2007 Азарову присвоено звание Почётного гражданина Донецкой области[1].