Вступление в силу антикоррупционных законов можно приблизить

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в случае необходимости будет рассмотрена возможность ускорения вступления в силу антикоррупционных законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время представления личному составу Министерства внутренних дел Украины нового министра МВД Анатолия МОГИЛЕВА.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, наступление на коррупцию является одной из важнейших задач, стоящих перед милицией. Он напомнил, что Верховная Рада ранее приняла пакет антикоррупционных законов. Некоторые из них, по его словам, вступят в силу с 1 апреля, некоторые - со второго полугодия.

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что необходимо будет советоваться, проводить коллегии министерства и если будет необходимость, то будем просить ВР приблизить сроки вступления в силу антикоррупционных законов.

Он также добавил, что будет создан специальный антикоррупционный орган, который будет действовать согласно международным нормам.