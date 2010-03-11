АНОНС на 12 марта

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Состоится координационное совещание руководителей правоохранительных органов Украины относительно состояния противодействия преступности и коррупции в государстве. В мероприятии примет участие Президент Украины Виктор Янукович. Приглашены: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса Богатырева, председатель Верховного Суда Украины Василий Онопенко, председатели Комитетов Верховной Рады.

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Пресс-конференция на тему: "Прогноз и подготовка к пропуску весеннего паводка". Участники: заместитель председателя Госводхоза Николай Бабич и начальник Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

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Ко Всемирному дню прав потребителей Киевский Национальный торгово-экономический университет и Общественные организации потребителей проведут круглый стол на тему: “Потребительская политика: европейский опыт и украинские реалии” (КНТЭУ).

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Состоится брифинг на тему: «Прогноз на 2010 год: ставки по депозитам снизятся, кредиты в Украине подешевеют на 3-4%». В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB.

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Заместитель председателя КГГА Владимир Головач вручит предварительные договоры о переуступке права требования и возобновления права пострадавшим от преступной деятельности группы строительных компаний «Элита-Центр» на получение жилья.

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