ГЛАВНОЕ на 11 марта (вечер)

Хроника дня

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Экономика

Азаров поручил Ярошенко начать разработку проекта Госбюджета-2010

Премьер-министр Николай АЗАРОВ представил министра финансов Федора ЯРОШЕНКО коллективу министерства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, глава правительства поручил министру финансов безотлагательно начать разработку сбалансированного и реалистичного проекта Государственного бюджета на 2010 год, который должен быть подан в Верховную Раду до 11 апреля.

БЮТ предлагает понизить ставку НДС до 17%

Народные депутаты Украины Олег ЛЯШКО, Иван КИРИЛЕНКО и Александр СТЕШЕНКО (БЮТ) предлагают понизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 17%.

Это предусмотрено законопроектом №6163 от 10 марта 2010 года, текст которого размещен на официальном сайте парламента.

Согласно проекту закона, вносятся изменения в ст. 6 закона об НДС, которыми определяется снижение ставки налога для объектов налогообложения, отмеченных в ст. 3 данного закона, кроме операций, которые освобождаются от налогообложения, и операций, к которым применяется нулевая ставка налогообложения.

Транспорт

Киевский метрополитен пополнится 100 новыми вагонами

КП «Киевский метрополитен» планирует пополнить свой подвижной состав 100 новых вагонов, из которых 75 - российского и 25 отечественного производства.

Об этом сообщил сегодня в интервью журналистам заместитель главы КГГА Валерий МИРОНОВ.

По его информации, это будут современные вагоны нового поколения. В частности, будут более мощные двигатели, новая система шумоизоляции, новое антивандальное покрытие полов и сидений, более комфортная вентиляция.

Российские вагоны будут изготовлены на ОАО «Мытищи» (г. Москва) и ОАО «Вагонмаш» (г.Санкт-Петербург), отечественные - на предприятии ОАО «Крюковский вагоностроительный завод».

«Они отличаются по дизайну немного – украинские и российские вагоны, но принципиальной разницы нет», - сказал В.МИРОНОВ.

Он также заверил, что вагоны российские и украинские имеют одинаковую цену.

Заммэра напомнил, что 100 новых вагонов Киев получит по лизинговым договоренностям.

В свою очередь начальник КП «Киевский метрополитен» Петр МИРОШНИКОВ сообщил, что благодаря средствам бюджета города сегодня на Сырецко-Печерскую линию введен в эксплуатацию новый состав, вагоны которого изготовлены на российских названных выше заводах.

«Этот состав чуть меньше двух лет простоял в нашем депо... Были проблемы с проплатой. Сейчас оплата состоялась, потому мы его запускаем», - прокомментировал он.

По информации П.МИРОШНИКОВА, последний платеж в размере 6,5 млн. грн. по этой покупке из общей суммы в 22 млн. был осуществлен в 2009 году.

Участие в запуске этого состава принял Киевской городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, который заявил журналистам, что лично хочет убедиться в комфортности новых вагонов.

Финансы

Эксперты о предложениях НБУ о рефинансировании банков

Эксперты негативно оценивают постановление Национального банка Украины №47 «Об утверждении Положения о рефинансировании и предоставлении Нацбанком кредитов банкам Украины с целью стимулирования кредитования экономики Украины на период ее выхода на докризисные параметры», поскольку считают, что таким образом открываются возможности для коррупционных действий.

По мнению независимого эксперта Бориса КУШНИРУКА, которое он высказал сегодня на пресс-конференции, модель рефинансирования, которую пытается заложить Нацбанк, имеет коррупционную составляющую. «Какие бы постановления мы ни принимали, они у нас имеют коррупционную составляющую. Если читать это постановление, то там такое открытое поле, чтобы в частном режиме определять, кого кредитовать, что можно делать что угодно», – сказал эксперт.

Кроме того, он указывает на то, что в данном механизме не прописано взаимодействие регулятора с правительством по определению предприятий, которые могут получать кредиты.

По словам экс-заместителя председателя Нацбанка Сергея ЯРЕМЕНКО, согласно предложенной Нацбанком схемой рефинансирования банков с целью стимулировать экономику, некоторые предприятия могут получить большие средства под низкие процентные ставки, и положительным моментом будет правильное их использование. В то же время эксперт отмечает, что Нацбанк таким образом пошел на использование административного метода, «который у нас всегда используется не очень хорошо».

По внутренним обязательствам нужно выплатить 44 млрд. грн.

Объемы выплат по внутренним обязательствам правительства за оставшиеся 9 месяцев 2010 года составляют 44 млрд. грн.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на брифинге.

По его словам, объем выплат по внутренним обязательствам в стране составляет 1 млрд. грн., в частности в апреле – 5 млрд. грн.

Рост выплат по обязательствам будет происходить ежемесячно, и в декабре они возрастут до 7 млрд. грн.

Н.АЗАРОВ охарактеризовал ситуацию с внутренними обязательствами правительства как чрезвычайно серьезную проблему.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 2009 года Министерство финансов Украины разместило ОВГЗ на общую сумму 74,533 млрд. грн. Нацбанк осуществил операции по выкупу по номинальной стоимости у коммерческих банков гособлигаций на общую сумму 34,89 млрд. грн., из которых бумаги на 29,34 млрд. грн. были монетизированы с целью докапитализации банков.

В январе-феврале 2010 года Минфин разместил ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных для докапитализации) на общую сумму 6 млрд. 832,09 млн. грн.

Официальный курс НБУ на 12 марта:

100 USD США – 798.0400 (на 11 марта – 798.2400)

100 EUR – 1089.8832 (на 11 марта – 1086.4046)

10 RUR – 2.7034 (на 11 марта – 2.6854)

Учетные курсы банковских металлов НБУ с 12 марта

за 10 тройских унций (грн.):

959 XAU 10 Золото – 88263.22 (на 11 марта – 89762.09)

961 XAG 10 Серебро – 1349.49 (на 11 марта – 1394.53)

962 XPT 10 Платина - 126648.95 (на 11 марта - 128835.94)

964 XPD 10 Палладий - 35991.60 (на 11 марта - 37756.75)

ТЭК

Азаров намерен обсудить с Москвой цену на газ

Новый премьер-министр Украины Николай Азаров намерен обсудить на переговорах с российской стороной вопросы оптимизации цены на поставляемый в страну газ, сообщает РИА Новости.

Президент Украины Виктор Янукович ранее заявил, что намерен добиваться от России уменьшения цены на газ для Украины, которая в первом квартале 2010 составляет 305 доллара за одну тысячу кубометров.

"Наши переговоры с Россией будут касаться, прежде всего, оптимальной цены на поставляемый нам российский газ", - сказал Азаров журналистам в четверг после утверждения парламентом его кандидатуры на пост премьера. Его слова приводит информационный сайт "Подробности".

Украина и Россия смогут нормально выстроить свои отношения с учетом стратегических интересов двух стран, добавил Азаров. Он отметил, что первый шаг к улучшению двусторонних отношений был сделан во время визита Виктора Януковича в Москву 5 марта.

Агро

Украинские собственники земельных паев сдали в аренду 17,5 млн. га

В Украине в 2009 году собственники земельных паев сдали в аренду 17,5 млн. гектаров земли, или 63% от общей площади распаеванных земель, на сумму 4,5 млрд. грн., в том числе крестьяне – на 2 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете Украины по земельным ресурсам (Госкомзем).

По состоянию на 18 февраля т.г. из общей сумму фактически выплачено 4,3 млрд. грн. (96,4%).

В 2009 году собственники права на земельную долю (пай), удостоверенного сертификатом или госактом на право собственности на землю, заключили 4 млн. 613,8 тыс. договоров аренды земельных паев (67% от полученных сертификатов и госактов).

Средний размер арендной платы составляет 260,2 грн. за 1 гектар в год.

Среди форм арендной платы превалирует натуральная форма – 71,6%.

Общество

Ринат Ахметов снова стал самым богатым украинцем

Депутат от Партии регионов Ринат Ахметов вернул себе звание самого богатого украинца, о чем свидетельствует последний рейтинг миллиардеров журнала Forbes, сообщает РИА Новости.

Ахметов в нынешнем году занял 148 место в рейтинге самых богатых людей мира, его состояние оценено в 5,2 миллиарда долларов. В 2009 году Forbes "оценил" Ахметова в 1,8 миллиарда долларов, поставив его на второе место среди украинцев. В 2008 году Ахметов уверенно лидировал с состоянием 7,3 миллиарда долларов.

Ахметов - владелец компании System Capital Management, футбольного клуба "Шахтер". Депутат парламента Украины от Партии регионов.

Вторым среди украинцев и 307 в общемировом зачете назван бизнесмен и меценат Виктор Пинчук, его состояние оценено в 3,1 миллиарда долларов. Пинчук в 2009 году был назван самым богатым украинцем, тогда его состояние оценивалось в 2,6 миллиарда долларов.

Третьим в списке самых богатых украинцев (488 место в общем рейтинге) значится Игорь Коломойский с 2 миллиардами долларов. В 2009 году у него было 1,2 миллиарда долларов.

Бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов - на четвертном месте (582 место в общем зачете). Его состояние - 1,7 миллиарда долларов. В прошлом году Forbes его оценил в 1,1 миллиард.

Замыкает "пятерку" самых богатых украинцев, вошедших в список Forbes, депутат от фракции Блока Юлии Тимошенко Константин Жеваго. В общемировом рейтинге он находится на 828 месте, его состояние оценено в 1,2 миллиарда долларов.

В 2009 году Жеваго не было в рейтинге Forbes.

Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9780/7,9850 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,9755/7,9805 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни выросли до 7,9780/7,9825 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 10:00 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,98 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2704/0,2707 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2705/0,2708 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2706/0,2709 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 29,47 рублей за доллар (-0,1697).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3625/1,3665 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8810/10,8940 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,8920/10,9015 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли значений 10,8980/10,9070 грн./евро.