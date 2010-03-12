Герман: Янукович распустит парламент, если...

Если новосозданная коалиция будет признана неконституционной, то Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ распустит парламент.

Об этом заявила заместитель главы администрации Президента Анна ГЕРМАН в эфире 5 канала.

"Президент сказал, что он обратится в Конституционный Суд, чтобы суд дал ответ на запросы депутатов, можно ли считать легитимной эту коалицию и это правительство. У Суда есть три месяца на принятие решения", - цитирует А.ГЕРМАН "Украинская правда".

При этом она выразила уверенность, что новосформированная команда "эти три месяца не упустит". "Будет работать правительство, запустят механизм реформ", - заявила А.ГЕРМАН.

"Если Конституционный Суд вынесет свой вердикт и скажет, что эта коалиция неправомочна - значит, Президент объявит новые парламентские выборы, и будет сформирована новая коалиция, и будет сформировано новое правительство", - сказала она.