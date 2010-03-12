ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 марта

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Сколько зарабатывали новые члены Кабинета министров», в котором подает декларации о доходах 12-и членов нового коалиционного правительства, которые оказались в распоряжении изания…

http://delo.ua/vlast/politika/skolko-zarabatyvali-novye-chleny-kabineta-ministrov-138351/

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Также «Дело» в материале «Азаров пришелся по вкусу западным инвесторам» пишет - стоимость украинских еврооблигаций резко возросла на новостях о назначении премьер-министра и создании нового правительства…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/azarov-prishelsja-po-vkusu-investoram-138393/

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«Дело» в материале «Украина строит ракету для Бразилии» пишет – Украина получила первый транш от Бразилии в рамках совместного проекта в космической отрасли - запуска ракетного комплекса «Циклон-4» с космодрома «Алкантара» (Бразилия)…

http://delo.ua/biznes/kompanii/ukraina-stroit-raketu-dlja-brazilii-138395/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Парламент дал стабильную команду» пишет – назначенный вчера ВР блок реального сектора правительства можно назвать стабильной командой. На большинство должностей назначены чиновники, чьи усилия будут направлены не столько на реформы, сколько на стабилизацию работы своих отраслей. Эксперты предполагают, что в новом Кабмине не предвидится серьезных конфликтов, что обещает предпринимателям системную и стабильную работу…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1335751

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «С места в бюджет» пишет – вчера, сразу же после назначения нового правительства, к активной работе приступил его экономический блок. В Минфине прошли первые увольнения, а оставшиеся сотрудники приступили к разработке реалистичного бюджета. Документ будет внесен в парламент уже в апреле. Эксперты ожидают от экономического блока слаженной работы, из общей команды выбивается разве что вице-премьер Сергей Тигипко, отличающийся от премьера-консерватора Николая Азарова либеральными взглядами…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1335762

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Издание «Экономические известия» в материале «Отрава опаздывает к потребителям» пишет – Минприроды затягивает с поставками пестицидов в Украину, и этим сокращает долю крупных компаний на рынке. Сложившаяся ситуация неминуемо приведет к снижению урожайности украинских полей, считают специалисты…

http://eizvestia.com/markets/full/4193252

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Также «Экономические известия» в публикации «Автогаз продадут по-новому» пишут - Минэкономики приступило к внедрению новых правил продажи сжиженного газа на специализированных аукционах, благодаря которым отсеет спекулянтов. Но пока идет процесс, «Укрнафта» не может реализовать произведенный пропан-бутан на коммерческом аукционе…

http://eizvestia.com/markets/full/4193260

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«Газета по-киевски» в материале «Казино «Премьер Палас» снова крутит рулетку» пишет, что по этому поводу в заведении говорят, что отсудили право устраивать азартные игры, несмотря на действующий запрет игорного бизнеса в Украине…

http://mycityua.com/articles/city/2010/03/12/054100.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Суд признал: Шухевич - гитлеровец, Голодомор - не геноцид» пишет – сторонники концепции «Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа» потерпели первое поражение в суде. Новоазовский районный суд (Донецкая область) отказал предпринимателю Василию Коваленко в иске к новоазовской газете «Родное Приазовье» и ее главному редактору Сергею Шведко…

http://www.segodnya.ua/news/14121852.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Трудовая миграция: кризис «выживает» заробитчан…» пишет - кризис вынудил мировую экономику пересмотреть политику на рынке труда. Это напрямую коснется и украинских заробитчан. К примеру, Чехия прекращает выдачу и продление украинцам разрешений на трудоустройство…

https://economics.unian.net/rus/detail/39540

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Некуда плыть» пишет – России придется найти аргументы, чтобы оставить в Украине Черноморский флот после 2017 г.: строительство базы для него в Новороссийске решительно отстает от графика. Российским аргументом может быть цена на газ…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/12/227909

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Издание «Известия» в публикации «И net денег» пишет – история Мавроди и "МММ" ничему не научила россиян. Доверчивые граждане продолжают нести деньги в финансовые пирамиды, которые теперь перебрались на просторы интернета. В четверг стало известно о разоблачении гигантской пирамиды, действующей по всей России и странам СНГ. Жертвами мошенников стали десятки тысяч людей. Они не только платили немалые деньги за обереги от свиного гриппа и приспособления для приготовления живой воды, но и втягивали «в бизнес» родственников и знакомых…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3139538/

(УНИАН)