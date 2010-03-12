Сейчас не может быть и речи о членстве Украины в ЕС

Украинские эксперты считают, что Украина сегодня находится в таком состоянии, что не может быть и речи о членстве в Европейском Союзе.

Об этом они говорили во время “круглого стола” “Евроинтеграция Украины. Членство или ассоциация?”, который провел Институт Горшенина 11 марта. В частности, украинские и иностранные дипломаты дали оценку современному состоянию отношений Украина-ЕС и перспективам членства нашего государства в Евросоюзе.

Как отметил Роман ШПЕК - глава Постоянного представительства Украины при ЕС в 2000-2007 годах, «Украина - европейское государство, и в соответствии со статьей 147-й Соглашения о создании Европейского Союза как каждое государство, которое разделяет европейские ценности, имеет общую историю и отвечает критериям, имеет право на членство в ЕС”. По его словам, вопрос членства Украины в ЕС – “не является фатальным. Но в Украине все увлеклись цитированием вышеупомянутых статей, где речь идет о том, что мы имеем право. Но никто не акцентирует внимание на той части, где говорится: «...если отвечает определенным критериям».

По словам Р.ШПЕКА, речь идет о “так называемых Копенгагенских критериях - демократия, демократическое устройство, гражданское общество. Если проанализировать первый критерий, можно сказать, что в Украине есть большая свобода слова, но демократии нет, потому что демократия – это сила закона, которая гарантируется государственными демократическими институтами. Второй критерий экономический - Украина должна быть способной выдержать давление экономик более развитых государств. Третий критерий — это соответствие законодательства”. Но, убежден эксперт, “мы не можем сегодня начинать с законодательства постиндустриального общества, каковым уже являются члены ЕС. Мы – страна переходного периода, и нам нужно свое законодательство менять таким образом, чтобы оно стимулировало экономические реформы и развитие в государстве, а не для того, чтобы мы создали законодательную базу, которая отвечает критериям ЕС, а экономическое развитие она не будет стимулировать. Рассчитывать на смягчение со стороны ЕС не приходится. И проявления глобального кризиса в сильных странах, странах-основателях ЕС, новых членах, показывают, что требования будут становиться только более жесткими”.

По словам Р.ШПЕКА, “можно говорить о переходных периодах, но это стоит делать на завершающем этапе переговоров, иначе мы составим впечатление у наших партнеров, что у нас нехватка воли к серьезным системным структурным реформам в обществе. И, если мы будем отвечать критериям, тогда возникнет вопрос: хотим мы воспользоваться своим правом подавать заявку или нет. Но ставить срок, когда Украина может подать заявку, - некорректно, потому что мы запугали даже своих сторонников среди стран - членов ЕС, и членов Европарламента бездеятельностью предыдущей власти».

Анатолий ЗЛЕНКО - министр иностранных дел Украины в 1990-1994 и 2000-2003 гг. также отметил, что «евроинтеграция - это не только внешняя, но и внутренняя политика. А она - это один из главных тормозов, который сдерживает наши евроинтеграционные процессы. Возникает вопрос – как будет развиваться экономика в условиях текущего и нового экономического кризиса, который, очевидно, где-то в 2012 году возникнет, ведь происходит переформатирование мировой экономики, и появляются новые вызовы”.

По убеждению экс-главы МИД, “сегодня Украина находится в таком состоянии, что не может быть и речи о какой-то заявке на членство. 17 лет прошло после того, как было принято Постановление Верховной Рады об основных направлениях внешней политики. Но объективно внешняя политика нуждается в четком будущем определении – за 17 лет изменилось много чего в мире. Идет переформатирование политических сил, создаются новые центры, делаются новые акценты. И это должно быть отображено в законодательстве, и это дополнительно будет стимулировать евроинтеграционные процессы”.

Как отметил А.ЗЛЕНКО, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ “четко заявил, что ключевым приоритетом является вступление Украины в ЕС при развитии диалога с РФ. Я не буду оценивать такие пустяки, как первый или второй визит нового Президента. Это важно, конечно. И визит в Брюссель нашел позитивный отклик. Но это для большой политики - пустяки. Есть определенный треугольник приоритетов Украины – Россия, ЕС, США. Кто-то из них должен был быть первым. Только практическая работа покажет, отвечаем ли мы тому, какой первый шаг предприняли”.

“Я положительно оцениваю первые внешнеполитические шаги нового Президента и надеюсь, что в ближайшее время они будут продолжены”, - сказал А.ЗЛЕНКО.