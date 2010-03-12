Главное на 12 марта (день)

Финансы

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило суверенный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «CCC+/С» до «B-/C», а суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте — с «В-/С» до «В/В». Прогноз по рейтингам — «Позитивный». Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

«Мы считаем, что состоявшееся формирование новой правящей коалиции и Кабинета министров в Украине открывает возможности для улучшения координации политики и возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ)», — заявил кредитный аналитик Standard & Poor’s Фрэнклин Гилл.

В сообщении отмечается, что получение финансирования по программе МВФ в размере 16,4 млрд. долл. могло бы в значительной мере помочь Украине в повышении кредитно-денежной и экономической стабильности, в финансировании бюджета этого года, а также в улучшении финансового состояния национальной пенсионной системы и государственной компании «Нафтогаз».

Также указывается, что повышение рейтингов отражает более высокую вероятность улучшения координации политических усилий по восстановлению экономической, и особенно бюджетной, стабильности. «Мы ожидаем, что новое правительство подготовит проект бюджета 2010 г. и представит его на рассмотрение Верховной Рады к 11 апреля» - говорится в сообщении.

По мнению S&P, несмотря на то, что некоторые статьи соглашения между Украиной и МВФ, возможно, потребуется скорректировать, возобновление получения траншей позволило бы с большей степенью уверенности говорить о возможности достижения стабильности в политике и макроэкономике. «Мы полагаем, что повышение доверия инвесторов, выражающееся в увеличении прямых иностранных инвестиций и более активном рефинансировании внешних долговых обязательств, способствовало бы улучшению финансового счета платежного баланса Украины» - отмечает рейтинговое агентство.

«Прогноз «Позитивный» отражает имеющиеся у нового правительства возможности улучшения взаимодействия с президентской администрацией для достижения более устойчивого состояния бюджета и дальнейшего поддержания стабильности финансового сектора, который серьезно пострадал в период кризиса, а также реальной экономики, — подчеркнул ГИЛЛ. — Кроме того, прогноз отражает возможность того, что за последним туром выборов последует удлинение фаз политического цикла и что ключевые руководители в стране будут меняться реже, чем это происходило в последние шесть лет, благодаря чему снизится риск возврата к политически мотивированному принятию финансовых решений».

Прогноз «Позитивный» указывает на рост влияния факторов, способствующих повышению рейтингов в 2010-2011 гг., — при условии снижения давления на бюджет и платежный баланс страны.

Национальный банк Украины (НБУ) предупреждает о возможном подтоплении банковских хранилищ в Киеве.

Об этом говорится в телеграмме Главного управления Нацбанка в Киеве и Киевской области, которой располагает УНИАН.

Главное управление напоминает, что по прогнозам метеорологических служб Украины относительно весеннего наводнения 2010 года на реках Днепровского бассейна, существует угроза подтопления территорий отдельных районов г. Киева.

Учитывая то, что хранилища многих банков находятся в подвальных помещениях, и существует вероятность проникновения воды в хранилища в случае подъема уровня воды в Днепре, НБУ рекомендует обратиться к районным органам власти за информацией относительно риска подтопления улиц города Киева, на которых расположены банковские структурные подразделения.

“Кроме того, принимая во внимание возможность подтопления территории Подольского района Киева, и с целью бесперебойного обеспечения потребностей Киевского региона наличностью, требуем тщательным образом определять потребность в получении подкреплений наличностью и вывозе излишков”, - говорится в телеграмме.

Как сообщалось ранее, центральный аппарат попросил коммерческие банки оценить ситуацию, которая может возникнуть в результате возможного наводнения.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,99 грн./долл., продают – по 8,02 грн./долл. Курс незначительно повысился по сравнению с 11 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-8,01 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,03 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,4%, по сравнению с 11 марта, и сегодня составляет 10,86/10,99 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,74-10,92 грн./евро, по продаже – в пределах 10,95-11,10 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 11 марта, повысился на 0,5% и сегодня составляет 0,2642 грн./рубль, продажи – на 0,7% - до 0,2722 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2700-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,99 грн./долл., продажи – 8,02 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,03 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,5%, по сравнению с 11 марта, и сегодня составляет 10,89 грн./евро, продажи – на 0,4% - до 10,99 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,80-10,92 грн./евро, по продаже – в пределах 10,95-11,08 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 11 марта, повысился на 0,7% и сегодня составляет 0,2643 грн./рубль, продажи – на 0,8% – до 0,2727 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2700-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,98/8,009 грн., евро – 10,85/10,95 грн., рубль – 0,2650/0,2720 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,97/8,03 грн., евро – 10,70/11,10 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,955/8,009 грн., евро – 10,82/11,02 грн., рубль – 0,2670/0,2730 грн.

Строительсво

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект Закона Украины «О налоге на недвижимое имущество (недвижимость)».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовало 159 (при необходимых 226 - УНИАН) из 379 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагалось ввести налог на недвижимое имущество (недвижимость) физических и юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, предусмотренный Законом Украины "О системе налогообложения".

Планировалось, что налог будет взиматься со всех видов недвижимого имущества, которое находится в собственности указанных лиц на территории Украины, за исключением земли.

Ставки налога планировалось установить в процентах от прожиточного минимума, установленного на начало года за один квадратный метр совокупного размера облагаемого налогом имущества, которое принадлежит указанным лицам.

Законопроект предусматривал взимание налога с общего совокупного размера недвижимого имущества, которое составляет 300 и больше квадратных метров. Начисление налога предусматривалось централизованное. То есть, сведения из государственного реестра недвижимого имущества должны были направляться в государственные налоговые органы по месту регистрации (проживания) плательщиков налога.

В свою очередь, государственные налоговые органы к установленному числу текущего года должны были анализировать данные, которые поступили по каждому отдельному лицу, и устанавливать ставку и размер налога в зависимости от совокупного объема недвижимости, которая находится в собственности одного отдельно взятого лица.

Законопроектом не предусматривалось предоставление льгот отдельным категориям населения в связи с тем, что уплата налога, как уже отмечалось, должна была осуществляться в случае наличия у плательщиков налога более 300 кв. м недвижимого имущества. Поэтому плательщики налога, которые имеют в собственности количество недвижимого имущества в таких размерах, имели все возможности (в т.ч. финансовые) для ее оплаты, считали авторы законопроекта.

Министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА заявил, что в структуре министерства появится отдел по контролю производства стройматериалов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время своего представления коллективу Министерства регионального развития и строительства.

По словам министра, новый отдел будет заниматься анализом и мониторингом этой отрасли, «чтобы ассоциация производителей строительных материалов получила свою нишу».

При этом он добавил, что остается президентом ассоциации «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий».

В.ЯЦУБА также отметил, что «сегодня-завтра» будет подготовлена новая структура министерства.

«К сожалению, министерство потеряло те позиции, которые были до этого. Это касается не столько аппарата министерства, сколько в целом в стране. Те показатели, которые имеет сегодня страна в отрасли строительства, – позор для всех нас», - сказал он.

В.ЯЦУБА сообщил, что за направление регионального развития в министерстве будет отвечать Николай СОРОКА (занимал должность первого замминистра регионального развития и строительства во время руководства В.ЯЦУБЫ), а направление строительного комплекса останется курировать Анатолий БЕРКУТА (занимает должность первого замминистра регионального развития и строительства).

«Я верну всех работников, которые работали в министерстве. Того, что происходило с кадрами в министерстве, я не допущу. Будут работать специалисты… Ни один человек, который проработал в министерстве, не будет тронут, кроме тех, кто пришел на чужие места», - добавил министр.

(УНИАН)