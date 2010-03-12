Онопенко просит Януковича об отсрочке

Председатель Верховного суда Украины Василий ОНОПЕНКО просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА поддержать решение парламента об отсрочке вступления в действие пакета антикоррупционных законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВСУ заявил сегодня, во время своего выступления в Генеральной прокуратуре Украины, на координационном совещании по вопросу состояния противодействия коррупции и организованной преступности при участии Президента Украины.

«Я попросил Президента поддержать решение парламента, чтобы обстоятельно переработать эти законы. Верховный суд в стороне от этого стоять не будет», - сказал В.ОНОПЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 марта 2010 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по предотвращению и противодействию коррупции". Закон поддержали 236 из 366 народных депутатов, зарегистрированных в сессионной зале.

Данным законом предусмотрено перенести с 1 апреля 2010 года на 1 января 2011 года введение в действие законов «Об основах предотвращения и противодействия коррупции», «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения», принятых Верховной Радой 11 июня 2009 года.

Перед принятием этого решения заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО напомнил народным депутатам, что дата введения в действие этих законов уже один раз переносилась, и тогда народные депутаты заверяли, что в следующий раз законы относительно ответственности «всех государственных служащих – от Президента до народных депутатов Украины» за коррупционные действия вступят в силу. По его словам, в таком случае можно предлагать «отсрочить введение этих законов на период президентства Виктора ЯНУКОВИЧА».

За перенесение действия антикоррупционных законов выступала фракция Партии регионов. Первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ отметил, что отсрочка действия этих законов необходима, поскольку они содержат нормы, «направленные против большинства граждан Украины». По его словам, данным законами, в сущности, был «открыт фронт борьбы со всеми работниками образовательной сферы, медицины, со всеми совместителями, которые работают в частном предпринимательстве».

11 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что в случае необходимости будет рассмотрена возможность ускорения вступления в действие антикоррупционных законов.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, наступление на коррупцию является одной из важнейших задач, стоящих перед милицией. Он напомнил, что Верховная Рада ранее приняла пакет антикоррупционных законов. Некоторые из них, по его словам, вступят в силу с 1 апреля, некоторые - со второго полугодия.