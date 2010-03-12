В Казахстане реорганизовано правительство

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня на совещании с главами администраций областей, городов Астаны и Алма-Аты по вопросам реализации программы форсированного индустриально-инновационного развития республики до 2014 г сообщил о реорганизации в структурах исполнительной власти, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

"Создается министерство индустрии и новых технологий для развития нефтяной отрасли, куда передается электроэнергетика, горнорудная, атомная и обрабатывающая промышленность", - проинформировал Назарбаев.

"Для реализации политики развития нефтегазового сектора, чтобы конкретно какое-то министерство занималось этим, мы создаем министерство нефти и газа", - сказал президент.

По его словам, "министерство экономики и бюджетного планирования с утра до вечера сидит на бюджете. Это огромная большая работа, и ему некогда планировать, некогда заниматься размещением производственных сил". В связи с этим президент предложил создать министерство экономического развития и торговли. "Торговлю с министерства индустрии передаем сюда. Региональное развитие возлагается на это министерство", - уточнил глава государства.

Назарбаев сказал, что сегодня подпишет указ о реорганизации министерства культуры и информации, передает ИТАР-ТАСС. "На его базе будет создано два самостоятельных ведомства: министерство культуры и министерство связи и информации. Агентство по информатизации и связи переходит в министерство связи и информации. Министерство культуры будет работать в вопросах государственной политики, в сфере культуры, межрелигиозных отношений, межнациональных отношений и развития языков", - пояснил президент.

Назначены также руководители новых структурных подразделений в правительстве Казахстана. Министром нефти и газа назначен Сауат Мынбаев, ранее возглавлявший министерство энергетики и минеральных ресурсов; министром индустрии и новых технологий - Асет Исекешев, наделенный также полномочиями заместителя премьер-министра; министром экономического развития и торговли - Жанар Айтжанова; министерство связи и информации возглавит Аскар Жумагалиев, ранее являвшийся главой "Казахтелекома".