Тигипко: парламентское большинство увеличится

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО уверен, что большинство в Верховной Раде Украины со временем увеличится, правительству и Президенту удастся провести реформы и в результате он как политик лишь выиграет, находясь в составе Кабинета Министров.

Об этом С.ТИГИПКО заявил на пресс-конференции в УНИАН.

"У нас достаточно стойкое большинство, и я считаю, что это большинство будет только увеличиваться. Потому что я уверен, что будут действия - красивые интересные действия по стабилизации ситуации, и люди это оценят. Я уверен, что большинство еще усилится", - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и правительство будут работать в одном направлении. «В такой ситуации идти в оппозицию я считаю нецелесообразным. Мы должны сейчас максимально использовать тот шанс, который у нас есть», - отметил С.ТИГИПКО.

Вместе с тем он отметил, что прекрасно понимает, что некоторые политические риски для него как для члена Кабинета Министров все же есть.

«Я понимаю, что для меня это определенные политические риски, и понимаю, что все будет зависеть от того, что мы сделаем. Если действия будут невыразительными, неамбициозными и если мы не сможем достичь результата, то, я уверен, это будет для меня политической проблемой. А если удастся достичь результатов, то со временем, я думаю, мы можем не проиграть, а наоборот - выиграть», - заявил С.ТИГИПКО.

Он также отметил, что его решение стать вице-премьер-министром было поддержано бюро партии "Сильная Украина", лидером которой он является.