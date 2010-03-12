Янукович просит Кабмин учесть его предвыборную программу
15:47, 12 марта 2010Разное
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При подготовке Программы действий правительства
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с членами правительства.
Также В.ЯНУКОВИЧ попросил учесть положения его программы при разработке законопроектов.
В.ЯНУКОВИЧ заверил в готовности вместе с правительственными чиновниками реализовывать программу развития страны.
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