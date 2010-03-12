Янукович просит Кабмин учесть его предвыборную программу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ попросил членов нового Кабинета Министров при подготовке Программы деятельности правительства учесть положения его предвыборной программы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с членами правительства.

Также В.ЯНУКОВИЧ попросил учесть положения его программы при разработке законопроектов.

В.ЯНУКОВИЧ заверил в готовности вместе с правительственными чиновниками реализовывать программу развития страны.