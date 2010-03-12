Фонд братьев Кличко открыл в Коломые боксерский комплекс

Сегодня в Коломые Ивано-Франковской области Фонд братьев Кличко торжественно открыл современный боксерский комплекс.

Как передает корреспондент УНИАН, в открытии комплекса принял участие глава правления Благотворительного фонда «Фонд братьев Кличко» Виталий КЛИЧКО, который сообщил журналистам, что в прошлом году были открыты такие спортивные залы в Переяслав-Хмельницком, Мариуполе и Хмельницком в рамках Всеукраинской социальной программы «Спортивную Украину строим вместе!» при содействии международного бренда Nemiroff.

«Мы открываем сегодня еще один спортивный зал на деньги инвесторов, - отметил боксер. - Мы не берем деньги у государства, из бюджета. Мы берем у социально ответственной компании. Это уже 5-й спортивный комплекс в Украине, который мы открываем».

По его мнению, «государственных спортивных залов все меньше и меньше, а будет еще меньше». «Не все плохо было в Советском Союзе, - добавил В.КЛИЧКО. - Хочу сказать, что спорт был массовым. Сейчас, к сожалению, секции закрываются, и дети вместо того, чтобы развиваться, становиться физически и духовно сильными, они больше занимаются непонятно чем, а им делает предложения улица».

В.КЛИЧКО убежден, что лучше детей забрать с улицы в спортивные секции. «К сожалению, государственная программа сейчас не работает, - отметил спортсмен. - Нет финансирования. В Коломые в спортивный комплекс, который мы открыли, дети могут приходить с членами семьи и тренироваться, проводить время. Ведь самое важное, что у нас есть, - это здоровье детей».