Януковича просят отсрочить антикоррупционные законы

Председатель Верховного суда Украины Василий ОНОПЕНКО просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА поддержать решение парламента об отсрочке вступления в действие пакета антикоррупционных законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВСУ заявил сегодня, во время своего выступления в Генеральной прокуратуре Украины, на координационном совещании о состоянии противодействия коррупции и организованной преступности с участием Президента Украины.

«Я попросил Президента поддержать решение парламента, чтобы обстоятельно наработать данные законы. Верховный суд в стороне от этого стоять не будет», - сказал В.ОНОПЕНКО.

По его словам, анализ содержания данных законов свидетельствует о том, что их применение представляет огромную угрозу конституционным правам и свободам людей, будет игнорировать принцип верховенства права, может привести к вспышке произвола тех, кто будет их применять.

"Множество положений этих законопроектов является юридически необоснованным, противоречивым, искусственным для украинской правовой системы, многие из них противоречат Конституции Украины", - сказал председатель ВСУ.

Он напомнил, что 27 июля прошлого года Пленум Верховного суда обратился в Конституционный Суд с конституционным представлением о соответствии Конституции ряда положений отмеченных законов. Конституционный Суд в настоящее время рассматривает дело по этому представлению.

"Противодействие коррупции должно вестись правовыми средствами в соответствии с Конституцией”, - убежден В.ОНОПЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 марта 2010 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении и противодействии коррупции". Закон поддержали 236 из 366 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено перенести с 1 апреля 2010 года на 1 января 2011 года введение в действие законов «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за коррупционные правонарушения», принятых Верховной Радой 11 июня 2009 года.

Перед принятием этого решения заместитель Председателя ВР Николай ТОМЕНКО напомнил народным депутатам, что дата введения в действие данных законов уже один раз переносилась, и тогда народные депутаты заверяли, что в следующий раз законы об ответственности «всех государственных служащих – от Президента до народных депутатов Украины» за коррупционные деяния вступят в силу. По его словам, в таком случае можно предлагать «отсрочить введение данных законов на период президентства Виктора ЯНУКОВИЧА».

За перенос действия антикоррупционных законов выступала фракция Партии регионов. Первый заместитель Председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ отметил, что отсрочка действия данных законов необходима, поскольку они содержат нормы, которые «направлены против большинства граждан Украины». По его словам, данным законам, по сути, был «открыт фронт борьбы со всеми работниками образовательной сферы, медицины, со всеми совместителями, которые работают в частном предпринимательстве».

11 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что в случае необходимости будет рассмотрена возможность ускорения вступления в действие антикоррупционных законов.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, наступление на коррупцию является одной из важнейших задач, стоящих перед милицией. Он напомнил, что Верховная Рада раньше приняла пакет антикоррупционных законов. Некоторые из них, по его словам, вступят в силу с 1 апреля, некоторые - со второго полугодия.