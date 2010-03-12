Зарплата Баффета в Berkshire Hathaway выросла на 6%

Уоррену Баффету, занимающему третью строчку в списке самых богатых людей мира, за 2009 г. в качестев главы Berkshire Hathaway Inc была присуждена компенсация в размере $519 тыс., что на 6% больше, чем за 2008 г. Об этом говорится в документах, направленных инвестфондом в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Самую высокую компенсацию среди руководителей Berkshire получил финансовый директор Марк Гамбург (Marc Hamburg). В 2009 г. она выросла на 11% до $875 тыс. В Berkshire работают около 257 тыс. человек, но только 21 из них в штаб-квартире в Омахе, штат Небраска. Вполне возможно, что старшие сотрудники в некоторых других из 80 предприятий Berkshire могли получить больше, но их компенсации не были отражены в представленных в SEC документах.

Прибыль Berkshire увеличилась на 61% в прошлом году до $8,06 млрд., в основном вследствие операций с производными инструментами. Согласно данным журнала Forbes, состояние Баффета оценивается примерно в $47 млрд.

Сегодня же стало известно, что глава Berkshire Hathaway имел по крайней мере три возможности в 2008 г., чтобы помочь Lehman Brothers Holdings Inc, но неудачная попытка банка заручиться его помощью способствовала его банкротству и развитию мирового финансового кризиса.

В подготовленных экспертом судебных документах по делу о крупнейшем в истории США банкротстве говорится, что Баффет считал, что Lehman вводил его в заблуждение и не предоставил достаточного основания для получения