ГЛАВНОЕ на 12 марта (вечер)

Хроника дня

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Янукович проведет оптимизацию власти

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил вице-премьер-министрам оптимизировать структуру правительства.

Соответствующее поручение В.ЯНУКОВИЧ дал сегодня во время встречи с новым составом Кабинета министров.

«Я просил бы всех вице-премьер-министров первоочередно рассмотреть, какие будут созданы правительственные комитеты, и определить структуру Кабинета министров с точки зрения оптимизации отделов, департаментов, управлений и пр.», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, оптимизация структуры Кабинета министров должна быть направлена на повышение эффективности его работы, а также на сокращение расходов на его содержания.

В.ЯНУКОВИЧ добавил, что все это должно быть учтено во время подготовки проекта государственного бюджета на 2010 год.

20-25 замов?..

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает целесообразным оптимизировать руководство в системе центральных органов исполнительной власти.

«Ни в коем случае по 20-25 заместителей министров чтобы не было в министерствах. Отработайте документ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент также призвал правительственных чиновников пересмотреть расходы на содержание аппаратов министерств.

«Посмотрите, где можно сократить расходы по всем направлениям, в том числе и на себя посмотрите, на служебные автомобили, на все, где можно сократить, там нужно сокращать», - отметил он.

Януковича просят отсрочить антикоррупционные законы

Председатель Верховного суда Украины Василий ОНОПЕНКО просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА поддержать решение парламента об отсрочке вступления в действие пакета антикоррупционных законов.

Об этом председатель ВСУ заявил сегодня, во время своего выступления в Генеральной прокуратуре Украины, на координационном совещании о состоянии противодействия коррупции и организованной преступности с участием Президента Украины.

«Я попросил Президента поддержать решение парламента, чтобы обстоятельно наработать данные законы. Верховный суд в стороне от этого стоять не будет», - сказал В.ОНОПЕНКО.

По его словам, анализ содержания данных законов свидетельствует о том, что их применение представляет огромную угрозу конституционным правам и свободам людей, будет игнорировать принцип верховенства права, может привести к вспышке произвола тех, кто будет их применять.

"Множество положений этих законопроектов является юридически необоснованным, противоречивым, искусственным для украинской правовой системы, многие из них противоречат Конституции Украины", - сказал председатель ВСУ.

Он напомнил, что 27 июля прошлого года Пленум Верховного суда обратился в Конституционный Суд с конституционным представлением о соответствии Конституции ряда положений отмеченных законов. Конституционный Суд в настоящее время рассматривает дело по этому представлению.

"Противодействие коррупции должно вестись правовыми средствами в соответствии с Конституцией”, - убежден В.ОНОПЕНКО.

Экономика

Тигипко: через 100 дней будут результаты работы правительства

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО обещает, что через 100 дней правительство сможет сообщить о серьезных результатах по стабилизации экономической ситуации в стране.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«Через 100 дней получим первые результаты. Я уверен, что через 100 дней будет, о чем говорить», - заявил С.ТИГИПКО.

При этом он воздержался от ответа на вопрос, какие первоочередные шаги, в том числе, относящиеся к непопулярным, правительство планирует сделать в ближайшее время.

С.ТИГИПКО сообщил, что премьер-министр Николай АЗАРОВ поставил перед экономическим блоком правительства и перед ним лично задачу в ближайшие дни сформировать программу действий на 100 дней и на следующие 3-5 лет.

Также он сообщил, что уже сегодня намерен провести переговоры с представителями Международного валютного фонда и Всемирного банка о возобновлении сотрудничества.

«Сегодня пройдет встреча с представителями МВФ и ВБ. Диалог с МВФ и ВБ это вопросы компромиссов, возможны альтернативы», - отметил С.ТИГИПКО.

Он не исключил, что перед приездом миссии МВФ в Киев в Вашингтон для встречи со специалистами Фонда придется съездить и ему лично.

Говоря о реформах, С.ТИГИПКО отметил, что в краткосрочной перспективе, прежде всего, необходимо стабилизировать государственные финансы. «У нас достаточно большой дефицит бюджета и ситуация по бюджету не сбалансирована. Это – первая задача. Второе – нам надо стимулировать внутренних и внешних инвесторов… И третье – нам необходимо быстро стабилизировать финансовый сектор – банковский сектор. Без кредитов банковской системы стабильного роста экономики мы не получим. Это краткосрочная перспектива. Что касается среднесрочной перспективы, мы подготовим программу, и когда Кабмин ее утвердит, тогда более подробно поговорим», – сказал С.ТИГИПКО.

Также он пообещал позже дать оценку экономическому и финансовому текущему состоянию страны.

Украина продолжит сотрудничество с МВФ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру иностранных дел Украины Константину ГРИЩЕНКО совместно с Национальным банком Украины, а также премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ разработать программу продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком.

Такое поручение В.ЯНУКОВИЧ дал сегодня во время встречи с новым составом Кабинета Министров.

«Нужно немедленно заняться этим вопросом, чтобы мы чувствовали, когда, сколько и на каких условиях мы можем получить помощи», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также поручил приобщиться к этой работе первому заместителю главы Администрации Президента Ирине АКИМОВОЙ, поскольку вопрос о возобновлении сотрудничества Украины с МВФ и Всемирным банком является первоочередным.

Финансы

Янукович: Стельмах останется главой Нацбанка

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что не планирует освобождать Владимира СТЕЛЬМАХА от должности главы Национального банка Украины.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня во время встречи с новым составом Кабинета министров.

«Такая скорость, что не успели предупредить Владимира Семеновича СТЕЛЬМАХА… Николай Янович (АЗАРОВ – УНИАН) вчера испугал, сказал, что у нас две-три кандидатуры уже есть на эту должность. Я хотел бы предупредить, чтобы вы не бросались такими словами, а, во-вторых, считались с моей точкой зрения. Я хочу немножко поправить премьер-министра и сказать, что в мои планы не входит на этом этапе смена главы Национального банка», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Украины подчеркнул, что В.СТЕЛЬМАХ сейчас должен продолжать работать в должности председателя правления Нацбанка.

«И мы создадим такой механизм сотрудничества, который будет удовлетворять прежде всего украинский народ, экономику и, безусловно, правительство. Такую задачу я ему (СТЕЛЬМАХУ - УНИАН) уже поставил», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Акциз пополнил бюджет в феврале на 1 млрд. грн.

В феврале 2010 г. органами государственной налоговой службы в Сводный бюджет мобилизовано акцизного сбора с произведенных в Украине товаров на сумму 1,043 млрд. грн., что на 56,5% больше, чем в феврале 2009 года.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, переданном агентству УНИАН.

Поступления акцизного сбора в феврале 2010 г. увеличились за счет: ликероводочной продукции - поступления составили 284,4 млн. грн., что на 23,9% больше, чем в феврале 2009 г. (+54,8 млн. грн.); винодельческой продукции – 33,7 млн. грн., рост на 63,7% (+13,1 млн. грн.); пива – 71,9 млн. грн., рост на 98,6% (+35,7 млн. грн.); табачной продукции – 438,6 млн. грн., рост на 90,8% (+208,7 млн. грн.); бензинов моторных – 160,6 млн. грн., рост на 61,8% (+61,3 млн. грн.); других нефтепродуктов – 45,2 млн. грн., рост на 7% (+2,9 млн. грн.).

ТЭК

Moody`s отозвало рейтинги «Нафтогаза Украины»

Международное рейтинговое агентство Moody`s решило отозвать рейтинги НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сказано в сообщении Moody`s, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, агентство отозвало корпоративный рейтинг НАК «Нафтогаз Украины» «Caa2» и рейтинг вероятности дефолта «Ca/LD».

В сообщении отмечено, что рейтинги отозваны по деловым причинам.

По классификации Moody`s, долговые обязательства с рейтингом категории «С» означают высокую вероятность дефолта заемщика.

Сжиженный газ подорожал на аукционе УМВБ на 18%

Средняя цена реализации сжиженного газа 12 марта на аукционе №2 на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) увеличилась на 18,1% по сравнению с предыдущим аукционом от 10 марта (4270,03 грн. за тонну с НДС) – до 5043,15 грн. за тонну с НДС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 15,461 тыс. тонн сжиженного газа на общую сумму 77 млн. 972,100 тыс. грн.

Строительство

Парламент отказался ввести налог на недвижимость

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект Закона Украины «О налоге на недвижимое имущество (недвижимость)».

«За» проголосовало 159 (при необходимых 226 - УНИАН) из 379 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагалось ввести налог на недвижимое имущество (недвижимость) физических и юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, предусмотренный Законом Украины "О системе налогообложения".

Планировалось, что налог будет взиматься со всех видов недвижимого имущества, которое находится в собственности указанных лиц на территории Украины, за исключением земли.

Ставки налога планировалось установить в процентах от прожиточного минимума, установленного на начало года за один квадратный метр совокупного размера облагаемого налогом имущества, которое принадлежит указанным лицам.

Законопроект предусматривал взимание налога с общего совокупного размера недвижимого имущества, которое составляет 300 и больше квадратных метров. Начисление налога предусматривалось централизованное. То есть, сведения из государственного реестра недвижимого имущества должны были направляться в государственные налоговые органы по месту регистрации (проживания) плательщиков налога.

В свою очередь, государственные налоговые органы к установленному числу текущего года должны были анализировать данные, которые поступили по каждому отдельному лицу, и устанавливать ставку и размер налога в зависимости от совокупного объема недвижимости, которая находится в собственности одного отдельно взятого лица.

Законопроектом не предусматривалось предоставление льгот отдельным категориям населения в связи с тем, что уплата налога, как уже отмечалось, должна была осуществляться в случае наличия у плательщиков налога более 300 кв. м недвижимого имущества. Поэтому плательщики налога, которые имеют в собственности количество недвижимого имущества в таких размерах, имели все возможности (в т.ч. финансовые) для ее оплаты, считали авторы законопроекта.

В Украине создана Риэлторская палата

Сегодня в Киеве состоялся учредительный съезд Всеукраинского союза общественных организаций «Риэлторская палата Украины» (РПУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил новоизбранный глава Риэлторской палаты Александр БОНДАРЕНКО.

По его словам, организация создана с целью создания цивилизованного рынка недвижимости путем законодательного урегулирования, повышения уровня риэлторов и т.д.

А.БОНДАРЕНКО отметил, что каждая региональная организация, входящая в РПУ, автономна в вопросах финансирования и развития местных рынков недвижимости.

На учредительном съезде были утверждены Устав организации, избрано правление в составе 7 человек и национальный совет. В состав национального совета РПУ вошли по одному представителю от каждой организации-основателя палаты.

По данным главы РПУ, на сегодня Риэлторская палата объединяет 21 общественную организацию, среди которых Союз специалистов по недвижимому имуществу Украины, ассоциация «Недвижимость Севастополя», Международная федерация недвижимости FIABCI-Украина и другие из 16 областей Украины, включая Крым, Севастополь и Киев.

Инвесторам «Элита-Центр» вручены договоры на жилье

По поручению Киевского городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО сегодня пострадавшим от преступной деятельности группы строительных компаний «Элита-Центр» были вручены договоры на получение жилья по проспекту Правды, 5.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отметив, что договоры вручил заместитель председателя КГГА Владимир ГОЛОВАЧ.

В то же время в сообщении не указывается, сколько инвесторов получили соответствующие документы.

При этом в пресс-службе заверили, что Киевская городская госадминистрация будет продолжать работу по обеспечению жильем других пострадавших от деятельности «Элита-Центр», и в ближайшее время планируется подписание таких договоров на следующих объектах.

Агро

Украина избежит катастроф от весеннего паводка

Специалисты Национальной академии наук, Украинского гидрометцентра и Государственного комитета по водному хозяйству прогнозируют, что весенний паводок в этом году в Украине будет самым высоким за последние 15 лет, но не приведет к катастрофическим последствиям, поскольку соответствующие службы провели надлежащую подготовку к его прохождению.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции на тему: “Прогноз и подготовка к пропуску весеннего паводка", в которой приняли участие заместитель председателя Госкомводхоза Николай БАБИЧ, начальник Украинского гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА и заведующий отделом математического моделирования окружающей среды Института проблем математических машин и систем НАН Украины Марк ЖЕЛЕЗНЯК.

Так, Н.КУЛЬБИДА подтвердил предварительные февральские прогнозы о масштабах возможного паводка. В частности, максимальный уровень воды в Днепре возле Киева ожидается 20-30 апреля.

По данным гидрометцентра, в Днепре показатель количества воды, проходящей в одну секунду через поперечный разрез речки, приблизительно 6 тис. кубометров, что более чем на 4 тис. кубометров меньше, по сравнению с уровнем в 1979 году.

«То есть, мы не ожидаем повторения ситуации 1979 года. Она будет лучшей, чем было тогда», - подчеркнул Н.КУЛЬБИДА.

По его словам, с ожидаемым весной количеством воды вполне способны будут справиться специалисты-энергетики и водники при правильном регулировании уровня воды в водохранилищах.

В свою очередь, Н.БАБИЧ сообщил, что в водохранилищах, соединенных с Днепром, уже подготовлены свободные емкости на 10,5 куб. км воды, которые практически удовлетворяют необходимые по прогнозам потребности для сдерживания паводковых вод.

«На сегодня Киевское водохранилище «сработано» до уровня «мертвого объема» – минимального уровня, до которого можно спускать водохранилище. За счет этого планируется снизить уровень воды в Киеве при паводке на 1 метр и значительно уменьшить зоны затопления в районе столицы», - заявил представитель Госкомводхоза.

При этом он подчеркнул, что сильно ограничивать прохождение воды в Днепре нельзя, поскольку может возникнуть проблема с водоснабжением южных регионов Украины. Например, крымские водохранилища, откуда вода идет для потребностей населения, на 80% обеспечиваются водой из Днепра.

М.ЖЕЛЕЗНЯК представил на пресс-конференции карту уровня затопления столицы в этом году, которую разработали специалисты его отдела. Расчет уровня воды при паводке произведен с учетом карты глубин Днепра, карты отметок поверхности Киева, карты застроек, карты дамб, а также с учетом частной застройки в Конча-Заспе и прочего.

«Ситуация в этом году, по нашим прогнозам, она примерно на 1 метр выше, чем паводок 2004 и 1999 годов – самые высокие паводки на последние 15 лет, но более чем на 1-1,2 ниже, чем в 1979 г. Если говорить про 70-й год – то ниже на три метра», - заявил М.ЖЕЛЕЗНЯК.

Он также сообщил, что согласно расчетам Русановские сады, массивы Позняки, Осокорки и Оболонь не затопит.

В то же время, по данным ученых, в значительной степени будут подтоплены Труханов остров и остров в Венецианской протоке в Гидропарке. Также затопление грозит территории в районе сел Гнедин и Вишеньки возле Киева, которые постоянно подтапливаются весной. Еще одно низкое место Киева, которое часто затапливает, и в этом году которому грозит некоторое подтопление – это Корчеватое, где спускается дорога с просп. Науки на Столичное шоссе. Вместе с тем, Набережная и улица Набережно-Крещатицкая, которые находятся на достаточно низкой отметке над уровнем моря и затапливалась во время паводка в 1970 году, в этом году вряд ли будут затоплены. Частный сектор в Конча-Заспе, за дамбой, на наиболее низких участках, будет подтоплен.

«В целом мы не видим ситуацию критической», - резюмировал специалист НАНУ.

К этому он добавил, что также затопление не грозит в этом году Бортницкой станции аэрации.

В заключении М.ЖЕЛЕЗНЯК отметил, что возможное повышение концентрации радионуклидов в воде во время паводка из-за спуска уровня воды в Киевском водохранилище, где на дне лежат «отходы» Чернобыльской АЭС, будет незначительным.

«Не на всякое повышение нужно реагировать… Увеличение будет значительно меньше предельно допустимых норм, так как будет размываться огромным количеством воды», - сказал ученый.

Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9730/7,9825 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9760/7,9795 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9735/7,9870 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на межбанке цены на доллары незначительно снизились после понижения Национальным банком Украины курса покупки доллара до уровня 7,9760 грн./долл.

В 10:00 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9760 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2716/0,2720 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2719/0,2721 грн./рубль. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль упал и составил 29,2860 рублей за доллар (-0,1840).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3712/1,3714 долл./евро, а к 15:00 выросли до 1,3766/1,3768 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9310/10,9475 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,9525/10,9605 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли значений 10,9680/10,9795 грн./евро.

Официальный курс НБУ на 13 марта

100 USD США – 797.8000 (на 12 марта – 798.0400)

100 EUR – 1098.1717 (на 12 марта – 1089.8832)

10 RUR – 2.7146 (на 12 марта – 2.7034)