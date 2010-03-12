АНОНС на 15 марта

Пресс-конференция председателя Госпотребстандарта Украины Ларисы Лосюк по результатам деятельности Комитета в направлении защиты прав потребителей.

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Пресс-конференция на тему: «Антикризисные действия нового правительства. Советы экспертов». Участники: член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Виктор Лисицкий; директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов и др.

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Пресс-конференция Агентства моделирования ситуаций на тему: «Новое правительство Украины: какое он, основные его приоритеты, чего от него ожидать?». Участники: Виталий Бала, директор Агентства моделирования ситуаций; Алексей Голобуцкий, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций.

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Состоится встреча участников Финансового пресс-клуба на тему: "Банки и бизнес: проблемы отношений". Приглашены: Вадим Пушкарев, председатель правления ВТБ банка (Украина); Дмитрий Зинков, председатель правления ОТР Банка (Украина).

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Состоится пресс-брифинг на тему: «Основные тенденции развития рынка депозитов: анализ и прогноз развития в 2010 году». Участники: Петр Барон, председатель Правления VAB Банка; Цветан Петринин, зам.председателя Правления, директор по розничному бизнесу и дистрибуции VAB Банка и др.

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Круглый стол на тему «Удастся ли отремонтировать дороги после зимы в Киеве?». Участники: Георгий Глинский, ген.директор коммунальной корпорации «Киевавтодор»; Владислав Ярцев, депутат Киевского городского совета (БЮТ), член комиссии по жилищно-комунальному хозяйству и др.

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Пресс-конференция с участием председателя правления Банка ПИВДЕННЫЙ Вадимом Мороховским, в ходе которой журналисты узнают о стратегических планах развития финансовой структуры на 2010 год.

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В Шевченковском районном суде города Киева продолжится рассмотрение дела по иску ООО «Инвестиционная строительная группа» против пяти жителей улицы Гончара 17-23. Киевляне уже второй год подряд активно выступают против строительства элитного десятиэтажного комплекса (Fresco Sofia) в буферной зоне заповедника «София Киевская».

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