В России состоятся региональные выборы

День запрета на любую агитацию перед единым днем голосования в России, который приходится на 14 марта, наступил в субботу.

Как передает NEWSru, согласно избирательному законодательству, в полночь с пятницы на субботу по местному времени входит в силу запрет на любые виды предвыборной агитации. Эти сутки "тишины" даются избирателям для того, чтобы они могли принять решение о своем выборе осознанно, без какого-либо влияния или давления.

В этот раз в России в единый день голосования в 76 субъектах страны пройдет более 6,2 тысячи выборов разных уровней и референдумов, в том числе в восьми субъектах - Свердловской, Курганской, Рязанской, Калужской и Воронежской областях, а также в Хабаровском крае, Республике Алтай и Ямало-Ненецком автономном округе - пройдут выборы в региональные парламенты.

За выборами будут наблюдать более 100 тысяч наблюдателей, которые, согласно закону, смогут контролировать ход голосования на региональных выборах 14 марта, но их реальное число, скорее всего, будет намного меньше, сообщил член ЦИК РФ Игорь БОРИСОВ.

Также он сообщил, что посмотреть, как проходит голосование 14 марта, смогут иностранцы, в том числе представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, но только в статусе гостей, а не наблюдателей.