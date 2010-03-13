В Херсонской области остаются подтопленными 64 дома и 190 усадеб

В Херсонской области по состоянию на утро 13 марта остаются подтопленными 64 жилых дома и 190 усадеб в 6 населенных пунктах области, в частности, 2 дома и 16 усадеб - в г. Херсоне.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, самая сложная ситуация - в Цюрупинскому районе, где подтоплены 48 домов и 115 усадеб.

По данным Главного управления МЧС в области, на ликвидации подтоплений от Госводхоза, а также коммунальных служб работают 67 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС - 8 человек и 1 единица техники.