Началась Всеукраинская кампания «Табачник – уходи прочь!»

В Тернополе молодежные организации положили начало Всеукраинской кампании «Табачник – іди геть!».

Как сообщил корреспонденту УНИАН инициатор кампании Назар ЗЕЛИНКА, акция направлена на то, чтобы посредством давления общественного мнения добиться отставки новоназначенного министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА. Кампанию в частности поддержали местные лидеры ряда студсоветов вузов города, ученического парламента «Наснага», таких МОО, как AIESEC, Фонд Региональных инициатив, Ассоциация прав и свобод молодежи «Дружба», «Cпорт-класс», «Зарево», туристический клуб «Кристалл» и другие.

Оргкомитет кампании призывает единомышленников писать лозунг кампании во всех возможных для этого местах. «Наш метод – массовое гражданское активное сопротивление в аудитории или кафедре университета, в школе и перед учреждениями управлений и Министерства образования и науки. Напиши на школьной или аудиторской доске, на молодежном форуме, на асфальте перед входом, на доске объявлений, везде где только позволит воображение и не будет нарушаться благоустройство «Табачник – іди геть!», – призывает оргкомитет кампании.

Киевлянам оргкомитет предлагает приклеить перед входом в Министерство образования и науки листовку с призывом «Табачник, іди геть!» или подобного содержания.

«Это первые шаги! Если нас не услышат – мы пойдем дальше!», – говорится в сообщении оргкомитета.

Н.ЗЕЛИНКА рассчитывает, что кампанию поддержат не только школьники и студенты, но и учителя и профессорско-преподавательского состава вузов.

Инициативу такой кампании он объясняет потенциальными угрозами, которые несет назначение Д.ТАБАЧНИКА. «Доверяя ему образовательную сферу, мы рискуем потерять чуть ли не наибольшее общественное достояние последних лет – внешнее независимое оценивание (ВНО), разрушившее коррупционные схемы при поступлении в вузы и для миллионов детей дало возможность лишь благодаря собственным знаниям получить высшее образование. Кроме того, в своих заявлениях как «министр теневого правительства» ТАБАЧНИК отмечал изменение школьных программ по истории, которая фактически разрушит все достигнутое в этой сфере последних лет», – убежден Н.ЗЕЛИНКА.

Он также выразил убеждение, что такую высокую должность не имеет права занимать человек, который открыто и системно выступает против единого государственного украинского языка, национальной истории и соборности. «ТАБАЧНИК неоднократно подавал ложные сведения об ОУН-УПА и ее ведущих деятелях. Только в последние годы из-под его пера, совместно с коммунистом КРЮЧКОВЫМ, вышли несколько трудов, которые полностью противоречат исторической правде и направлены на раскол украинского общества. ТАБАЧНИК также «прославился» и отрицая трактовку Голодомора как геноцида украинского народа», – напомнил Н.ЗЕЛИНКА.