Главное на 13 марта

На сегодняшний день, несмотря на сложную ситуацию в финансовой системе Украины, в стране нет угрозы дефолта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.

«Нет. Я вас заверяю, что нет», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО, отвечая на вопрос, есть ли такая угроза.

2 марта первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА высказала мнение, что на сегодняшний день ситуация с внутренними долгами Украины может свидетельствовать о существовании рисков технического дефолта, в то время как ситуация с внешними долгами таких рисков не демонстрирует.

Кабинет министров Украины уволил главу Пенсионного фонда Алексея ЗАРУДНОГО и Госказначейства Татьяну СЛЮЗ.

Об этом сегодня журналистам сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

Он отметил, что соответствующие решения были приняты по причине «неудовлетворительного состояние дел» в ведомствах, возглавляемых ими.

В.ЛУКЬЯНЕНКО также сообщил, что на сегодняшний день рассматривается вопрос о передаче материалов о деятельности экс-руководителей ПФ и Госказначейства в правоохранительные органы

В ближайшем будущем рынок отреагирует на отсутствие строительного задела роста цен на жилье, из-за того, что предложение явно не будет удовлетворять спрос.

Об этом в статье для газеты «Зеркало недели» (№10 (790) от 13 - 19 марта в 2010 г.) заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики, президент Строительной палаты Украины Владимир ПОЛЯЧЕНКО.

Он напомнил, что в 2009 году объем строительных работ, выполненных предприятиями отрасли собственными силами, сократился по сравнению с 2008 годом на 48,2%.

«В 2009 году в стране введено в эксплуатацию 6,4 млн. квадратных метров жилья. По объемам введения жилья мы скатились до уровня 2003 года», - отметил В.ПОЛЯЧЕНКО.

По его словам, из общего количества начатых жилищных объектов почти 2/3 приостановлены или законсервированы, при этом строительство новых объектов практически не начиналось.

«В ближайшем будущем рынок отреагирует на отсутствие строительного задела увеличением цен на жилье. Предложение явно не будет удовлетворять спрос», - убежден В.ПОЛЯЧЕНКО.

В Луганской области 4 города полностью отказались от централизованного отопления. Это города – Красный Луч, Петровское, Лутугино и Перевальск.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении экономики Луганской облгосадминистрации, в этих городах объекты социального назначения переведены на локальное, а жилье - на индивидуальные системы отопления. Там, где системы централизованного теплоснабжения еще сохраняются, проводится работа по внедрению альтернативных видов топлива (перевод котлов на уголь, установка электрокотлов, тепловых насосов).

В воскресенье, 14 марта, на территории Украины синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, временами пройдет небольшой снег и мокрый снег, в Закарпатье и юге с дождем. На дорогах, кроме большинства районов Крыма и Приазовья, ожидается гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных областях и Крыму отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью будет колебаться от 2 до 7° мороза, на побережье Крыма от нуля до 3° тепла; днем от 2° мороза до 3° тепла, в Закарпатье и в южной части до 7° тепла; на высокогорье Карпат ночью 8-13° мороза, днем 3-8° мороза.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Временами возможен небольшой снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью в Киевской области 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В столице температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

(УНИАН)