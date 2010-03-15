Северо-восток США заливает сильными дождями

Около 500 тысяч домов остались без света в северо-восточных и средне-атлантических штатах США в результате сильнейших дождей, которые продолжаются там вторые сутки подряд, сообщает NEWSru.

Непогода и сильный ветер, достигавший ураганных значений, вызвали наводнения и сбои в работе аэропортов. Несмотря на то, что ветер стих, дожди продолжаются на Атлантическом побережье страны - от юго-восточного штата Западная Вирджиния до штата Коннектикут на северо-востоке США.

По сообщению американской национальной метеослужбы, в некоторых прибрежных районах выпало до 15 мм осадков.

Власти не исключают дальнейших крупных перебоев авиасообщения в этом регионе.