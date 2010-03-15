В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6

08:20, 15 марта 2010
Разное
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На 283 км от Токио

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло вчера на западном побережье острова Хонсю в Японии, сообщает РИА «Новости».

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 283 км от Токио, очаг - на глубине 26,4 км. Подземные толчки ощущались в столице Японии.

Сведений о масштабах разрушений или жертвах стихийного бедствия не поступало.

Американские сейсмологи не исключили возможность возникновения цунами, но Национальная геологическая служба Японии это не подтвердила.

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