В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло вчера на западном побережье острова Хонсю в Японии, сообщает РИА «Новости».

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 283 км от Токио, очаг - на глубине 26,4 км. Подземные толчки ощущались в столице Японии.

Сведений о масштабах разрушений или жертвах стихийного бедствия не поступало.

Американские сейсмологи не исключили возможность возникновения цунами, но Национальная геологическая служба Японии это не подтвердила.