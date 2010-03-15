Демонстранты требуют отставки премьер-министра Таиланда

Премьер-министр Таиланда Абхисит ВЕТЧАЧИВА категорически отверг требование об уходе в отставку, которое предъявляют ему заполнившие Бангкок десятки тысяч демонстрантов.

Парламент страны также не будет распущен, говорится в распространенном в понедельник заявлении главы правительства, сообщает NEWSru.

В полдень по местному времени (7.00 по Киеву) истек срок ультиматума, который предъявили премьеру организаторы массовой акции в Бангкоке. Накануне в оппозиции в случае отказа исполнить их требования оппозиционеры пообещали рассредоточить силы по всему городу, блокировав дороги.

Министерство здравоохранения Таиланда направило в центр Бангкока десятки машин скорой помощи, а в больницах экстренно устанавливают дополнительные места. В центре Бангкока в школах отменены занятия, закрыты некоторые отделения банков и других коммерческих структур.

Наблюдатели не исключают, что в случае провокации ситуация может выйти из-под контроля. Демонстранты заверяют, что не имеют при себе оружия, однако полиция рапортует об отдельных случаях попыток провоза в Бангкок огнестрельного оружия и гранат.

Организатор протестов Джатупорт ПРОМФАН предупредил, что если правительство применит силу против демонстрантов, то начнется гражданская война между бедными классами общества и элитой.