Анонс на 15 марта

11-00 - Пресс-конференция председателя Госпотребстандарта Украины Ларисы Лосюк по результатам деятельности Комитета в направлении защиты прав потребителей. Мероприятие посвящено Всемирному дню прав потребителя (Госпотребстандарт Украины, ул. Горького, 174).

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11-00 - В медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Антикризисные действия нового правительства. Советы экспертов». Участники: член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Виктор Лисицкий; директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов; руководитель Группы аналитики и прогнозирования Центра стратегических инициатив Владимир Стус; генеральный директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий (ул.Сретенская, 2/8).

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12-00 - Пресс-конференция Агентства моделирования ситуаций на тему: «Новое правительство Украины: какое он, основные его приоритеты, чего от него ожидать?». Участники: Виталий Бала, директор Агентства моделирования ситуаций; Алексей Голобуцкий, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций («ИнтерМедиа консалтинг») ул. Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

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12-00 - По случаю Всемирного дня прав потребителя состоятся торжественные мероприятия (ул. Сагайдачного, 29-А Главное управление по вопросам защиты прав потребителей).

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13-00 - Состоится встреча участников Финансового пресс-клуба на тему: "Банки и бизнес: проблемы отношений". Организатор - Лига финансового развития и еженедельник "Зеркало недели". Приглашены: Вадим Пушкарев, председатель правления ВТБ банка (Украина); Дмитрий Зинков, председатель правления ОТР Банка (Украина) («Українські новини», ул. Эспланадная, 20).

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13-00 - Состоится пресс-брифинг на тему: «Основные тенденции развития рынка депозитов: анализ и прогноз развития в 2010 году». Участники: Петр Барон, председатель Правления VAB Банка; Цветан Петринин, зам.председателя Правления, директор по розничному бизнесу и дистрибуции VAB Банка; Антон Шаперенков, директор Департамента управления продуктами розничного бизнеса VAB Банка (конференц-зал VAB, ул. Зоологическая, 5-а).

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14-00 - Круглый стол на тему «Удастся ли отремонтировать дороги после зимы в Киеве?». Участники: Георгий Глинский, ген.директор коммунальной корпорации «Киевавтодор»; Владислав Ярцев, депутат Киевского городского совета (БЮТ), член комиссии по жилищно-комунальному хозяйству; Владимир Бондаренко, руководитель апарата Блока Кличка в Киевском городском совете; Дмитрий Гнап, руководитель общественной организации автолюбителей «Комитет прямого действия»; Игорь Луценко, экономист, главный редактор веб-портала Trust.ua (РИА Новости, ул. Станиславского, 3, офис 50).

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Пресс-конференция с участием Председателя Правления Банка Вадимом Мороховским, в ходе которой журналисты узнают о стратегических планах развития финансовой структуры на 2010 год. Пресс-конференция состоится 15 марта 2010 года в 12.00 в Головном офисе Банка ПИВДЕННЫЙ по адресу: ул. Краснова, 6/1, 6 этаж, каб. 602

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14-00 - В Шевченковском районном суде города Киева продолжится рассмотрение дела по иску ООО «Инвестиционная строительная группа» против пяти жителей улицы Гончара 17-23. Киевляне уже второй год подряд активно выступают против строительства элитного десятиэтажного комплекса (Fresco Sofia) в буферной зоне заповедника «София Киевская» (ул..Смирнова-Ласточкина, 10б).