Наливайко подал в отставку с и.о. главы Госкомтелерадио

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Олег НАЛИВАЙКО подал заявление об увольнении. Об этом сообщает «Телекритика» со ссылкой на собственные информированные источники.

Между тем, по информации источников «Дуси», на должность председателя Госкомтелерадио рассматриваются такие кандидатуры: Анна БЕЗЛЮДНАЯ (экс-генеральный продюсер телеканала «Интер»), Вячеслав ПИХОВШЕК (журналист, экс-главный редактор информационной программы ТСН на «1+1»), Александр ГОЛУБ (народный депутат от Коммунистической партии Украины) и Дмитрий ПОНАМАРЧУК (руководитель пресс-центра избирательного штаба Виктора ЯНУКОВИЧА).

О.НАЛИВАЙКО был назначен первым заместителем председателя - и.о. председателя Госкомтелерадио 9 сентября 2009 года. Ранее занимал должность генерального директора холдинга «Главред-медиа». До прихода О.НАЛИВАЙКО в Госкомтелерадио обязанности председателя комитета исполнял первый заместитель председателя Анатолий МУРАХОВСКИЙ. Предыдущим руководителем этого государственного органа был Эдуард ПРУТНИК (в настоящее время - народный депутат от Партии регионов), которого парламент освободил от должности в мае 2008 года.