Главное на 15 марта (день)

Хроника дня

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Ротации: О. Наливайко подал в отставку с должности и.о. главы Госкомтелерадио Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Олег НАЛИВАЙКО подал заявление об увольнении. Об этом сообщает «Телекритика» со ссылкой на собственные информированные источники.

Между тем, по информации источников «Дуси», на должность председателя Госкомтелерадио рассматриваются такие кандидатуры: Анна БЕЗЛЮДНАЯ (экс-генеральный продюсер телеканала «Интер»), Вячеслав ПИХОВШЕК (журналист, экс-главный редактор информационной программы ТСН на «1+1»), Александр ГОЛУБ (народный депутат от Коммунистической партии Украины) и Дмитрий ПОНАМАРЧУК (руководитель пресс-центра избирательного штаба Виктора ЯНУКОВИЧА).

О.НАЛИВАЙКО был назначен первым заместителем председателя - и.о. председателя Госкомтелерадио 9 сентября 2009 года. Ранее занимал должность генерального директора холдинга «Главред-медиа». До прихода О.НАЛИВАЙКО в Госкомтелерадио обязанности председателя комитета исполнял первый заместитель председателя Анатолий МУРАХОВСКИЙ. Предыдущим руководителем этого государственного органа был Эдуард ПРУТНИК (в настоящее время - народный депутат от Партии регионов), которого парламент освободил от должности в мае 2008 года.

Ю. Алексеев вернулся на должность генерального директора НКАУ

Сегодня приступил к исполнению обязанностей генерального директора Национального космического агентства Украины Юрий АЛЕКСЕЕВ, который ушел с этой должности в связи с назначением на нее Александра ЗИНЧЕНКО.

Как сообщает официальный сайт НКАУ, распоряжением Кабинета министров от 13 марта А.ЗИНЧЕНКО освобожден от должности гендиректора НКАУ.

Справка УНИАН. Ю.АЛЕКСЕЕВ возглавлял Национальное космическое агентство с августа 2005 года по февраль 2009 года.

Макропоказатели: Дефицит бюджета составляет минимум 35-40 млрд грн. - Тигипко

Дефицит государственного бюджета составляет минимум 35-40 млрд грн.

Об этом вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил в интервью «Контрактам».

При этом он подчеркнул, что «для его покрытия нам нужны внешние займы». По словам С.ТИГИПКО, «реальные заимствования по адекватной процентной ставке может предоставить только Международный валютный фонд».

«Если мы продолжим сотрудничество с Фондом, то должны сразу оговорить, что кредит в размере 6 млрд. долл. будет направлен на покрытие дефицита бюджета», - сказал он.

С.ТИГИПКО считает, что после этого следует быстро реформировать налоговое законодательство. «Цель - ввести жесткое администрирование сбора налогов, предотвратить все возможные схемы уклонения, а также злоупотребления со стороны чиновников. Когда у нас будет справедливое налоговое законодательство, бизнес сможет работать честно, а казна получит необходимые поступлення», - подчеркнул вице-премьер. При этом он добавил, что «нужно серьезно подумать и о налоговой амнистии».

С.ТИГИПКО сказал, что «мы наплодили множество социальных стандартов, но экономику нельзя обмануть». По его словам, Украина может себе «позволить только те социальные выплаты, которые заложены в бюджете».

«Отказываться от каких¬то льгот придется, но нужно это делать открыто, объясняя населению, что сейчас экономика не может выдержать такие расходы. К тому же если сегодня предпринять не очень популярные действия, но провести решения быстро, то люди не пострадают, а в будущем даже получат дивиденды”, - сказал вице-премьер-министр Украины.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе составило 314,2 млн. долл. – Госкомстат

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе 2010 года составило 314,2 млн. долл. против положительного сальдо в размере 396,2 млн. долл. в январе 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе т.г. против января 2009 года экспорт товаров вырос на 23,6% – до 3 млрд. 011,8 млн. долл., импорт – на 63%, до 3 млрд. 326 млн. долл. Также сообщается, что коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,91 (в январе 2009 года – 1,19).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 169 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем 2009 года, увеличилась доля черных металлов – с 29,8% до 31,6%, зерновых культур – с 7,8% до 8,5%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 6,3% до 8,3%, механических машин – с 4,8% до 5,2%, руды, шлаков и золы – с 2,3% до 4,3%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 2,7% до 3,2%.

В то же время уменьшилась доля жиров и масел животного или растительного происхождения – с 5,8% до 4,6%, электрических машин – с 4,2% до 3,6%, изделий из черных металлов – с 5% до 3%, удобрений – с 3,1% до 2,9%, продуктов неорганической химии – с 2,2% до 2%, семян и плодов масличных растений – с 3% до 0,9%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 26,5% до 42,8%, электрических машин – с 4,2% до 4,8%, черных металлов – с 2,2% до 3%.

Уменьшилась доля фармацевтической продукции – с 3,6% до 3,3%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 8,1% до 3%, бумаги и картона – с 2,8% до 2,4%, съедобных плодов и орехов, цитрусовых – с 3,3% до 1,8%.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. США против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.

Финансы: НБУ снизил предельный уровень ставок по своим 7-дневным депозитам с 3% до 2,5%, двухдневным - с 0,4 до 0,3% Национальный банк Украины снизил предельный уровень ставок по своим семидневным депозитным сертификатам с 3% до 2,5% годовых, двухдневным - с 0,4 до 0,3%.

Об этом говорится в сообщении о проведении сегодняшнего тендера, текстом которого располагает УНИАН.

Последний раз НБУ размещал семидневные сертификаты 12 марта т.г., двухдневные – 11 марта т.г.

Ставки по кредитам овернайт установлены на уровне: под обеспечение гособлигаций – 12,5% годовых, без обеспечения (бланковый) – 13,5% годовых.

Как сообщалось, по данным Нацбанка, объем операций по рефинансированию комбанков в общем за 2009 год составил 64,4 млрд. грн., а операций по мобилизации средств – 96,7 млрд. грн.

Межбанк к 12:00: евро продолжает снижаться, доллар почти не изменился

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9710/7,9815, к 12:00 сузился спрэд – 7,9720/7,9765 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2716/0,2720, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2717/0,2719. В России курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 29,3400 (+0,0540).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3732/1,3734, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9495/10,9675, к 12:00 цены ушли вниз – 10,9340/10,9435.

Средний курс покупки-продажи доллара в комбанках не изменился – 7,98/8,01 грн./долл. Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн./долл., продают – по 8,01 грн./долл. Курс не изменился по сравнению с 14 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках почти не изменился, по сравнению с 14 марта, и сегодня составляет 10,90/11,03 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,76-10,98 грн./евро, по продаже – в пределах 11,00-11,07 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 14 марта, немного понизился и сегодня составляет 0,2654/0,2736 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2620-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2720-0,2770 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,98 грн./долл., продажи – 8,01 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно понизился, по сравнению с 14 марта, и сегодня составляет 10,93/11,03 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,88-10,98 грн./евро, по продаже – в пределах 11,00-11,05 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 14 марта, без изменений – 0,2662/0,2739 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2620-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2720-0,2780 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,98/8,013 грн., евро – 10,92/11,04 грн., рубль – 0,2660/0,2740 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,97/8,03 грн., евро – 10,75/11,15 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,96/8,01 грн., евро – 10,85/11,08 грн., рубль – 0,2670/0,2730 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 15 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,978, к евро – 10,981717, к российскому рублю – 0,27146.

Доллар растет на фоне снижения азиатских акций

Доллар вырос в понедельник, поскольку спад на рынках Азии заставил инвесторов продавать рискованные активы, такие, как евро и фунт, пострадавшие из-за опасений, связанных с государственной задолженностью. Об этом сообщает Рейтер.

Иена также заняла оборонную позицию к доллару, удерживаясь недалеко от трехнедельного минимума, на фоне растущей уверенности, что Банк Японии может смягчить денежно-кредитную политику на этой неделе.

Однако проблема госдолга ограничивает рост доллара после публикации в газете Financial Times статьи о том, что по мнению рейтингового агентства Moody`s, кредитный рейтинг США под угрозой.

"Опасения о том, что США и Великобритания могут потерять свои рейтинги будут причиной сегодняшней слабости региональных акций", - сказал трейдер из японского банка.

"Неприятие риска инвесторами обычно приносит пользу и доллару, и иене, однако в этот раз, возможно, только иена выиграет от этого, так как США попали в список тех, чей рейтинг под угрозой".

Долларовый индекс вырос на 0,1 процента до 79,961, удерживаясь выше краткосрочного уровня поддержки около 79,60.

Евро снизился к доллару на 0,3 процента до $1,3733, отступив от пика в $1,3796, достигнутого в пятницу после статистики, показавшей рекордный рост промпроизводства в еврозоне в январе.

К иене евро снизился на 0,1 процента до 124,52.

Иена опустилась к доллару до 90,64 с 90,42 в пятницу. Фунт потерял против доллара 0,3 процента до $1,5159.

ТЭК: Предприятия ТКЭ задолжали «Газу Украины» свыше 3,88 млрд. грн.

Предприятия тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) задолжали за потребленный с начала нового отопительного сезона 2009-2010 гг. (с 1 октября 2009 г.) природный газ 3,88 млрд. грн. (уровень расчетов - 52%).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что, по оперативной информации, предприятия ТКЭ 11 из 27 регионов Украины имеют задолженность за газ в текущем отопительном сезоне на уровне, что превышает 100 млн. грн.

Наибольшую задолженность за текущее потребление газа накопили предприятия ТКЭ из Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Луганской, Одесской, Запорожской, Киевской, Черниговской. Житомирской, Львовской областей и АР Крым. Самый низкий уровень расчетов имеют предприятия ТКЭ Луганской, Закарпатской, Одесской и Житомирской областей (меньше 40%).

Кроме того, растет задолженность АЭК «Киевэнерго» за потребленный в 2009-2010 годах природный газ. По состоянию на 12 марта т.г. долг предприятия перед ДК «Газ Украины» составляет свыше 1,87 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. - 39%).

ДК "Газ Украины" отмечает, что неудовлетворительные расчеты за газ являются следствием низкого уровня финансово-хозяйственной деятельности предприятий ТКЭ и неэффективного руководства ими со стороны местных органов власти.

Значительная задолженность предприятий ТКЭ за природный газ осложняет аккумуляцию НАК «Нафтогаз Украины» средств для своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ.

Справка УНИАН. Согласно положениям ст. 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.

Украина в январе увеличила импорт газа в 5 раз

Украина в январе т.г. увеличила импорт природного газа в 4,92 раза, по сравнению с январем 2009 г., до 775,463 млн. долл.. Об этом сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, объем импорта природного газа в январе т.г. в общем объеме импорта составил 23,3%.

Экспорт природного газа в январе т.г. увеличился на 2,1%, по сравнению с январем 2009 года, до 344,3 тыс. долл.

В то же время, как отметили в Госкомстате, в январе т.г. Украина увеличила импорт сырой нефти с газовым конденсатом в 3,3 раза, по сравнению с январем 2009 г., до 405,851 млн. долл. Объем импорта нефти в общем объеме импорта в январе т.г. составил 12,2%.

Справка УНИАН. В 2009 году Украина сократила импорт природного газа на 15,5%, по сравнению с 2008 годом, до 7 млрд. 979,358 млн. долл. Объем импорта природного газа в 2009 году в общем объеме импорта составил 17,6%.

В 2009 году Украина сократила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 33,8%, по сравнению с 2008 годом, до 2 млрд. 989,639 млн. долл. Объем импорта нефти в общем объеме импорта в 2009 году составил 6,6%.

Нефть опустилась ниже 81 долл. за баррель

Нефть в понедельник опустилась ниже 81 долл. за баррель, так как статистика, указавшая на ослабление доверия американских потребителей, увеличила опасения по поводу возможного сокращения спроса в США, сообщает Рейтер.

Рынок будет ждать данных о промпроизводстве в США, которые выйдут сегодня, и заявления ФРС США, которое будет опубликовано в среду, чтобы понять, в каком состоянии находится крупнейшая в мире экономика.

"Настроения сегодня несколько смешанные: цены снижаются в результате фиксации прибыли, так как снижение доверия потребителей в марте перевесило более сильные, чем ожидалось, показатели розничных продаж за февраль", - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank.

"Рынок будет ждать дальнейших указаний на прогноз спроса в заявлении ФРС о ставке в среду".

К 8.20 МСК апрельские фьючерсы на американскую легкую нефть подешевели на $0,43 до $80,81. Фьючерсы на нефть сорта Brent потеряли $0,41 до $78,98.

Розничные продажи в феврале выросли, хотя аналитики предсказывали их сокращение.

Однако индекс доверия потребителей снизился в начале марта.

Сегодня в 16.14 МСК ФРС опубликует данные о промпроизводстве и загрузке мощностей за февраль.

Что касается вопроса поставок нефти, то рынок ждет исхода заседания Организации стран-экспортеров нефти, которое состоится на этой неделе в Вене. По словам представителей ОПЕК, они не ожидают никаких изменений квот добычи нефти, поскольку цены на "черное золото" находятся в желаемых пределах.

Агро: Сегодня в Украине ожидается снег Завтра в Украине ожидается снег и мокрый снег, в северных областях - небольшой, на Закарпатье и юге Украины - с дождем, ночью в южной части, днем на севере - без существенных осадков.

На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 2-7° мороза, на севере Левобережья - до 10° мороза, на побережье Крыма 0-3° тепла; днем - от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье 0-5° тепла, в южной части 4-9° тепла.

В Киевской области в понедельник ночью ожидается небольшой снег, днем - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.

ЧП: Вчера в поезде «Одесса – Хмельницкий» загорелись 2 вагона Вчера после 21.00 было возобновлено движение поездов на железнодорожном участке Одесса-Котовск, где около 15.00 загорелись второй и третий вагоны пассажирского поезда №172 «Одесса – Хмельницкий».

Об этом сообщила УНИАН главный специалист отдела по связям с общественностью одесского облуправления МЧС Лидия ЯНКОВСКАЯ.

Специалисты МЧС устанавливают причины пожара. «Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств и виновников пожара», - сказала Л.ЯНКОВСКАЯ.

Пострадавших в результате возгорания двух вагонов пассажирского поезда №172 «Одесса – Хмельницкий» нет.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщила пресс-секретарь «Укрзализныци» Анастасия ПЮРО.

По ее словам, люди были вовремя эвакуированы.

В Бангкоке десятки тысяч демонстрантов требуют ухода в отставку премьер-министра Таиланда

Премьер-министр Таиланда Абхисит ВЕТЧАЧИВА категорически отверг требование об уходе в отставку, которое предъявляют ему заполнившие Бангкок десятки тысяч демонстрантов.

Парламент страны также не будет распущен, говорится в распространенном в понедельник заявлении главы правительства, сообщает NEWSru.

В полдень по местному времени (7.00 по Киеву) истек срок ультиматума, который предъявили премьеру организаторы массовой акции в Бангкоке. Накануне в оппозиции в случае отказа исполнить их требования оппозиционеры пообещали рассредоточить силы по всему городу, блокировав дороги.

Министерство здравоохранения Таиланда направило в центр Бангкока десятки машин скорой помощи, а в больницах экстренно устанавливают дополнительные места. В центре Бангкока в школах отменены занятия, закрыты некоторые отделения банков и других коммерческих структур.

Наблюдатели не исключают, что в случае провокации ситуация может выйти из-под контроля. Демонстранты заверяют, что не имеют при себе оружия, однако полиция рапортует об отдельных случаях попыток провоза в Бангкок огнестрельного оружия и гранат.

Организатор протестов Джатупорт ПРОМФАН предупредил, что если правительство применит силу против демонстрантов, то начнется гражданская война между бедными классами общества и элитой.

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6 Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западном побережье острова Хонсю в Японии, сообщает РИА «Новости».

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 283 км от Токио, очаг - на глубине 26,4 км. Подземные толчки ощущались в столице Японии.

Сведений о масштабах разрушений или жертвах стихийного бедствия не поступало.

Американские сейсмологи не исключили возможность возникновения цунами, но Национальная геологическая служба Японии это не подтвердила.

Северо-восток США заливает сильными дождями

Около 500 тысяч домов остались без света в северо-восточных и средне-атлантических штатах США в результате сильнейших дождей, которые продолжаются там вторые сутки подряд, сообщает NEWSru.

Непогода и сильный ветер, достигавший ураганных значений, вызвали наводнения и сбои в работе аэропортов. Несмотря на то, что ветер стих, дожди продолжаются на Атлантическом побережье страны - от юго-восточного штата Западная Вирджиния до штата Коннектикут на северо-востоке США.

По сообщению американской национальной метеослужбы, в некоторых прибрежных районах выпало до 15 мм осадков.

Власти не исключают дальнейших крупных перебоев авиасообщения в этом регионе.