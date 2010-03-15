Независимое внешнее оценивание надо узаконить

Комитет Верховной Рады по вопросам образования и науки настаивает на принятии закона о независимом внешнем оценивании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель профильного комитета ВР Владимир ПОЛОХАЛО.

Он отметил, что после непринятия Верховной Радой закона о независимом внешнем оценивании его авторы доработали этот документ. По мнению В.ПОЛОХАЛО, в ВР можно найти 226 голосов для принятия данного закона. Он сообщил, что были учтены многие предложения, в частности, об учете аттестата абитуриента при поступлении в высшее учебное заведение.

«Хочу обратиться к господину ЯНУКОВИЧУ и СЕМИНОЖЕНКО не делать хаос в этой сфере», - отметил В.ПОЛОХАЛО.

Он сообщил, что в ближайшее время в ВР будет зарегистрирован законопроект о высшем образовании в Украине, который, в частности, готовился на протяжении двух лет. В.ПОЛОХАЛО отметил, что украинское законодательство в сфере образования очень устаревшее и требует в радикальных изменений.

По мнению народного депутата, приоритетом высшего образования должен быть равный доступ всех молодых людей к высшему образованию, что, по его мнению, обеспечивается внешним независимым оцениванием.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля 2009 года ВР приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам введения внешнего независимого оценивания качества образования и установления ответственности за нарушение порядка проведения внешнего независимого оценивания знаний и использования его результатов".

Целью законопроекта является нормирование правоотношений в сфере независимого оценивания уровня знаний выпускников общеобразовательных учебных заведений и осуществления приема в высшие учебные заведения на конкурсной основе в соответствии с уровнем знаний и способностей независимо от формы собственности учебного заведения и источников оплаты за обучение.