Внук Бандеры предложил Януковичу вариант разрешения конфликта

Внук лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры выступил с предложением к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, согласно которому готов вернуть награду Героя Украины, присвоенную его деду, если глава государства откажется от резиденции “Межигорье”.

Об этом говорится в открытом письме Степана БАНДЕРы-младшего к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ, размещенном на его блоге в Интернете.

С.БАНДЕРА отмечает, что присвоение предыдущим Президентом Виктором ЮЩЕНКО звания Героя Украины С.Бандере создает для действующего главы государства В.ЯНУКОВИЧА много неудобств во время ведения международного диалога как с Россией, так и с Европейским Союзом.

В то же время он замечает, что В.ЯНУКОВИЧ получил в частную собственность резиденцию “Межигорье”, в соответствии с решением В.ЮЩЕНКО. А следовательно, считает внук С.Бандеры, необходимо взаимными поступками исправить эти ошибки бывшего Президента В.ЮЩЕНКО, чтобы Украина избавилась от конфликтной ситуации во внешнем и внутреннем отношениях.

“Если я верну награду Героя Украины, государство будет иметь ниже цены на российский газ, а также возможность ввести зону свободной торговли с ЕС, что будет иметь позитивные финансовые результаты в миллионы евро. В то же время Ваша частная собственность также может принести государству значительные финансовые поступления. Вместе мы наполним государственный бюджет и сможем выплачивать заработные плате врачам, учителям, а также пенсии”, - говорится в открытом письме С.БАНДЕРЫ к Президенту Украины.

Он также предложил В.ЯНУКОВИЧУ назначить для этого обмена время и место - “стрелку”. “Я приду. Это будет мужчина с золотой звездой на лацкане”, - уточнил С.БАНДЕРА и объяснил, что иронический стиль письма он избрал из-за абсурда, к которому дошла сегодня дискуссия вокруг присвоения его деду звания Герой Украины.