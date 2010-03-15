В ЕС промпроизводство в январе выросло на 1,7%

ЕС. В январе 2010 года объем промышленного производства увеличился на 1,7%, по сравнению с декабрем 2009 года, а по сравнению с январем 2009 года - вырос на 1,4%.

Комментарий. Аналитики не ожидали столь существенного показателя. Самые оптимистические прогнозы фиксировали рост на уровне 0,5-0,7%. Это свидетельствует о том, что подъем экономик стран еврозоны не за горами, но существует сдерживающий фактор - проблемы с госдолгами.