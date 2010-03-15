Сальдо торгового баланса США в январе сократилось до «минус» 37,3 млрд. долл.
14:35, 15 марта 2010Разное
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США. В январе 2010 года товарно-материальные запасы не изменились по отношению к предыдущему месяцу.
США. В январе 2010 года сальдо торгового баланса составило минус 37,3 млрд. долларов, что на 7,2% меньше, чем в декабре 2009 года
Комментарий. Новости в большей степени нейтральные. Хотя на нынешнем этапе отсутствие плохих новостей - положительный фактор.
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