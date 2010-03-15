В Германии индекс оптовых цен в феврале вырос на 0,1%

Германия. В феврале 2010 года индекс оптовых цен вырос на 0,1%, по сравнению с январем 2010 года, или на 2,1% по сравнению с февралем 2009 года.

Комментарий. Почти идеальный рост оптовых цен, как того требует экономическая теория. Если и дальше немецкая экономика сможет удачно балансировать между ростом цен и дефляцией, то можно только поприветствовать.