В Канаде уровень безработицы в 4 кв. упал до 8,2%
14:42, 15 марта 2010Разное
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Канада. В четвертом квартале 2009 года загрузка производственных мощностей выросла на 2,2%, по сравнению с предыдущим месяцем, и составила 70,9%.
Канада. В январе 2010 года индекс цен на новые дома вырос на 0,4%, по сравнению с декабрем 2009 года.
Канада. В феврале 2010 года уровень безработицы упал на 0,1 п.п. и составил 8,2%
Комментарий. Можно только порадоваться за канадское правительство, которое нашло правильные пути вывода страны из кризиса. Такими показателями может похвастаться далеко не каждый.
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