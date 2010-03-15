В Канаде уровень безработицы в 4 кв. упал до 8,2%

Канада. В четвертом квартале 2009 года загрузка производственных мощностей выросла на 2,2%, по сравнению с предыдущим месяцем, и составила 70,9%.

Канада. В январе 2010 года индекс цен на новые дома вырос на 0,4%, по сравнению с декабрем 2009 года.

Канада. В феврале 2010 года уровень безработицы упал на 0,1 п.п. и составил 8,2%

Комментарий. Можно только порадоваться за канадское правительство, которое нашло правильные пути вывода страны из кризиса. Такими показателями может похвастаться далеко не каждый.