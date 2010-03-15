Украинские ферросплавные заводы с начала года увеличили производство в разы
14:48, 15 марта 2010Разное
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Украина. В январе-феврале 2010 года Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) увеличил производство продукции, по предварительным данным, в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Украина. В январе-феврале 2010 года Никопольский завод ферросплавов увеличил производство продукции, по предварительным данным, втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Комментарий. Из этой информации можно сделать только один вывод - ферросплавные заводы кризис пережили.
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