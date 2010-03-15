Украинские ферросплавные заводы с начала года увеличили производство в разы

14:48, 15 марта 2010
Разное
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Украина. В январе-феврале 2010 года Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ)  увеличил производство продукции, по предварительным данным, в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украина. В январе-феврале 2010 года Никопольский завод ферросплавов  увеличил производство продукции, по предварительным данным, втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Комментарий. Из этой информации можно сделать только один вывод -  ферросплавные заводы кризис пережили.

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