Украинские ферросплавные заводы с начала года увеличили производство в разы

Украина. В январе-феврале 2010 года Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) увеличил производство продукции, по предварительным данным, в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украина. В январе-феврале 2010 года Никопольский завод ферросплавов увеличил производство продукции, по предварительным данным, втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Комментарий. Из этой информации можно сделать только один вывод - ферросплавные заводы кризис пережили.