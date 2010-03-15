В США индекс потребительского доверия в марте упал до 72,5 п.п.

США. В марте 2010 года индекс потребительского доверия (от Мичиганского университета), по предварительным данным, упал на 1,1 п.п. и составил 72,5 п.п.

Комментарий. Хотя розничные продажи и растут, а правительство декларирует, что будет и в дальнейшем поддерживать бизнес, но пессимизм среди потребителей накручивает обороты. Безработица существенно ударила по доходам американцев, которые привыкли жить в долг и при этом хорошо жить.