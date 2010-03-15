Покупатели посуды RONDELL в «Фокстрот» получат подарки

«Программа комфорта» сети «Фокстрот» разработала специальное предложение для лояльных покупателей совместно с немецкой компанией-производителем посуды RONDELL, сообщает пресс-служба сети.

С 1 по 31 марта, приобретая продукцию RONDELL в супермаркете «Фокстрот. Техника для дома» и отправив sms с номером чека на короткий номер 4072, покупатель имеет возможность выиграть 1 из 20 наборов RONDELL: 10 наборов ножей RONDELL RD-31410 и 10 наборов столовых приборов RONDELL RD-238.

«Мы не зря в этот раз разработали предложение совместно с производителем посуды. Март у всех жителей нашей страны ассоциируется, в первую очередь, с Международным женским днём. А набор качественной посуды для хозяйки – очень полезный подарок. Судя по количеству полученных sms от потребителей в праздничный период, такой подарок действительно пользовался популярностью. Хочу, однако, обратить внимание желающих выиграть: содержанием sms-сообщения должен быть только номер чека! Любые другие фразы, комбинации цифр не являются форматными. Мы уже получили более 100 sms, отправители которых, к сожалению, не будут принимать участия в розыгрыше, так как невнимательно отнеслись к условиям акции», - отметила специалист Службы программ лояльности компании «Фокстрот. Техника для дома» Кристина МЕЛЬНИКОВИЧ.

Более подробно с условиями предложения можно ознакомиться на портале для участников «Программы комфорта» сети «Фокстрот» www.my-comfort.com.ua На сайте будут опубликованы и имена победителей розыгрыша.

Это не первая акция, которую для постоянных покупателей проводит «Фокстрот» посредством отправки sms-сообщений. В декабре 2009–январе 2010 года аналогичная акция была запущена совместно с компанией LG. По условиям предложения, владельцы Карт комфорта, которые приобрели монитор LG в супермаркете «Фокстрот», могли отправить sms с номером чека на короткий номер 4072 и стать участником розыгрыша ноутбука LG P300-S.AP22R1. В феврале победительница sms-акции, жительница города Никополя Элеонора Наконечная, получила свой подарок.

Справка УНИАН. Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году и на сегодняшний день является безусловным лидером украинского рынка по розничной продаже аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. Состоянием на 15 марта 2010 года компания насчитывает 270 торговых точек, из них сеть «Фокстрот. Техника для дома» - 202 супермаркета, сеть «FoxMart» - 35 гипермаркетов, стоковые центры «Техношара» - 30, салоны «Фокстрот. Цифровая техника» - 3. Компания представлена в 102 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет более 200 000 кв. м. В 2007 году компания вышла на международную арену и представлена в Молдове. Доля рынка конечного потребления БТиЭ составляет более 20%.

С 2007 года основным акцентом для компании «Фокстрот. Техника для дома» стала клиентоориентированная позиция, развитие соответствующих сервисов и, как следствие – внедрение на украинском рынке качественно нового уровня обслуживания. Уже более 2,5 миллионов потребителей стали участниками «Программы комфорта» и смогли оценить удобство покупок в магазинах сети.