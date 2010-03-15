Главное на 15 марта (вечер)

Финансы

Украинские банки в январе-феврале 2010 года сократили убытки более чем на 30% по сравнению с январем-февралем 2008 года – до 1,377 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Доходы банков по сравнению с соответствующим периодом 2009 года сократились на 15,7% и составили 21,4 млрд. грн. Расходы банков за отчетный период сократились на 16,5% и составили 22,8 млрд. грн. Отрицательный финансовый результат по системе банков на 1 марта 2010 года составил 1,4 млрд. грн.», – говорится в сообщении.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ дал поручение вице-премьер-министру по вопросам экономики Сергею ТИГИПКО подготовить и провести на текущей неделе первое организационное заседание правительственного комитета по вопросам системных структурных реформ.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, соответствующее поручение было озвучено сегодня на совещании у премьер-министра.

Также С.ТИГИПКО поручено в течение двух недель подготовить предложения относительно поддержки украинского экспорта и стабилизации внешнеэкономического платежного баланса.

За январь-февраль 2010 г. количество налогоплательщиков в Украине увеличилось на 42 тыс. – до 3 млн. 199 тыс. налогоплательщиков.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) со ссылкой на Управление регистрации и учета налогоплательщиков ГНАУ.

Согласно предоставленной информации, на 1 марта 2010 в органах государственной налоговой службы состояли на учете 870,8 тыс. налогоплательщиков - юридических лиц и 2 млн. 328,1 тыс. - физических лиц-предпринимателей.

Наибольшее количество налогоплательщиков находится на учете в ГНА в г. Киеве - 357,7 тыс., в т.ч. 166 тыс. юридических лиц и 191,7 тыс. физических лиц-предпринимателей.

С начала 2010 года в органах ГНС было зарегистрировано 42,4 тыс. вновь созданных налогоплательщиков, из них 7,5 тыс. - юридические лица и 34,9 тыс. - физические лица-предприниматели.

Количество плательщиков налога на добавленную стоимость, которые находятся на учете в органах государственной налоговой службы, составляет 298 тыс. 610 плательщиков. Из них 257 тыс. 900 - юридические лица и 40 тыс. 710 - физические лица. Больше всего плательщиков НДС зарегистрировано также в Киеве - 69 тыс. 967 плательщиков.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9710/7,9815, к 12:00 сузился спрэд - 7,9720/7,9765. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9735/7,9750 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 10:30 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9740.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2716/0,2720, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2717/0,2719. К закрытию цены понизились до 0,2716/0,2718.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,3450 (+0,0590).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3705/1,3780.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9495/10,9675, к 12:00 цены ушли вниз - 10,9340/10,9435. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,9345/10,9405.

Новости ТЭК

Кабинет министров Украины назначил председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения БАКУЛИНА. Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, сегодня состоялось представление Е.БАКУЛИНА коллективу компании.

При этом он добавил, что представил Е.БАКУЛИНА министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО.

Напомним, прежний глава «Нафтогаза Украины» Олег ДУБИНА в начале марта был уволен по собственному желанию.

ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) объявляет о продлении срока открытого тендера до 14 мая 2010 г. по продаже единиц сокращения выбросов (ЕСВ) в связи со значительным интересом со стороны потенциальных покупателей ЕСВ, а также принимая во внимание длительность подготовки предложений покупателями.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций ДТЭК.

В Департаменте напомнили, что ранее компания объявила о начале открытого тендера по продаже Единиц сокращения выбросов в рамках Киотского протокола. До 2012 года предприятие планирует значительно снизить выбросы в атмосферу и выставить на продажу более 5 млн. ЕСВ.

Так, за период с 2006 по 2012 год в результате масштабной реконструкции энергооборудования предприятие рассчитывает сократить выбросы Кураховской ТЭС на 2,32 млн. тонн эквивалента СО2 (1 тонна эквивалента СО2 равна 1 ЕСВ), Луганской ТЭС – на 2,39 млн. тонн и Зуевской ТЭС – на 0,71 млн. тонн соответственно.

На продажу выставлены 96% ЕСВ, полученных в результате реконструкции Кураховской и Луганской станций, и 89,5 % ЕСВ – Зуевской станции.

Социальная политика

Количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 марта т.г. составило 530,3 тыс. человек, что на 0,7%, или 3,6 тыс. человек, больше, чем на 1 февраля 2010 года (526,7 тыс. человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 марта 2010 года составил 1,9% от количества населения трудоспособного возраста.

Количество безработных, которые на 1 марта т.г. получали пособие по безработице, сократилось на 0,5%, по сравнению с аналогичным показателем на 1 февраля т.г., и составило 411,1 тыс. человек.

Средняя сумма пособия по безработице с начала года увеличилась на 11,04 грн. – до 666,6 грн. (на 1 января 2010 года – 655,56 грн.).

В Украине на 10 рабочих мест претендует 83 человека (на 1 января 2010 года - 82 человека).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом, по данным Госкомстата, количество украинцев, состоящих на учете в Государственной службе занятости, с начала 2010 года увеличилось на 0,3% – до 547 тыс. человек (на 1 января 2010 года – 542,8 тыс. человек, на 1 января 2009 года – 930 тыс. человек).

На 1 марта 2010 года потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей составляла 65,9 тыс. человек (на 1 января 2010 года – 65,8 тыс. человек). В частности, в феврале 2009 года потребность предприятий в работниках увеличилась на 0,3 тыс. человек.

(УНИАН)