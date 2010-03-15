Анонс на 16 марта

Состоится заседание Антимонопольного комитета Украины, на котором будет рассматриваться дело о распространении австрийской компанией «Boehringer Ingelheim RCV GMBH & Co KG» недобросовестной рекламы известного лекарственного средства «Лазолван». Речь пойдет о введении в заблуждение украинских потребителей. Участники: и.о.председателя Комитета Александр Мельниченко, полномочные представители компаний-ответчиков, участники рынка рекламы и представители профильных органов власти.

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Генеральний директор ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Жан Жуе дасть у Києві прес-конференцію про результати діяльності підприємства y 2009 році.

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Пресс-конференция с участием председателя Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям Людмилы Супрун, посвященная основным результатам деятельности Госинвестиций в 2009 году и планам на 2010 год.

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Под председательством Президента УСПП Анатолия Кинаха состоится совместное заседание общественных организаций - партнеров УСПП . Будет рассматриваться участие общественных объединений в выполнении задания консолидации общества, в объединении усилий вокруг реализации антикризисных мероприятий, во внедрении стратегии развития страны. Будет определен план дальнейшей деятельности Союза общественных организаций Украины «Народное большинство» и т.п.

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Пресс-конференция на тему: «Увеличение цены на газ для населения: ничего личного, только бизнес с МВФ?». Участники: Валерий Боровик, председатель правления Альянса «Новая энергия Украины»; Владимир Омельченко, эксперт энергетических программ Центра Разумкова. К участию приглашен Михаил Гончар, директор энергетических программ центра «Номос».

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На портале ЛИГА.net состоится Интернет-конференция на тему: "Реалии и перспективы развития отношений публично-частного партнерства в Украине".

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Пресс-конференция на тему: "Баланс рынка и цены на сталь в 2010 году" при участии директора государственного предприятия "Укрпромвнешэкспертиза" Владимира Власюка.

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Состоится заседание общественного совета при Государственном комитете Украины по водному хозяйству. На заседании будет рассматриваться вопрос о водохозяйственной ситуации и подготовке к пропуску весеннего паводка в 2010 году.

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14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Предприниматели Украины требуют: «Хватит разменивать руководящие должности и политическую целесообразность на экономическую стабильность среднего класса». Неприкрытая зависимость руководителей Госкомпредпринимательства от органов власти и политических партий, господствовавшая до 2009 года, привела к полной потере доверия со стороны малого и среднего бизнеса Украины к Комитету. Кандидатура председателя Госкомпредпринимательства должна предлагаться предпринимательской общественностью, а не быть предметом политических торгов и взаиморасчетов между лидерами коалиции.Будет обнародовано обращение предпринимателей к Президенту Украины с предложением выполнить свой предвыборный лозунг и способствовать формированию команды настоящих профессионалов. Участники: председатель Федерации профсоюзов малого и среднего бизнеса Наталия Кожевина, председатель Николаевской областной фармацевтической ассоциации «Фармрада» Елена Прудникова, председатель регионального совета перевозчиков-участников АСМАП Валерий Черненко, представитель предпринимателей МАФ г. Киева Виталий Андреев (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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При участии заместителя председателя КГГА Людмилы Денисюк состоится заседание круглого стола на тему: «Проблематика разрешительной системы в г. Киеве».

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На портале ЛИГА.net состоится Интернет-конференция главы Профсоюза работников отрасли земельных отношений Украины Дмитрия Филипчука на тему: "Итоги работы Госкомзема: сохранятся ли коррупционные схемы при новом Кабмине?"

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