Таможенные союз может создать наднациональный орган управления

Россия, Казахстан и Белоруссия с 2012 года на базе комиссии Таможенного союза (ТС) могут передать в наднациональный орган управления значительную часть полномочий национальных правительств по схеме, применявшейся при создании ЕС, сообщил премьер-министр Казахстана Карим Масимов, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что к 21 мая, когда мы договорились вновь встретиться с членами ТС, мы вплотную подойдем уже к тому, какие конкретно сферы деятельности к 1 января 2012 года уйдут из национальных правительств в наднациональный орган", - сказал Масимов в интервью газете "Коммерсант".

Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана заработал с 1 января 2010 года. С 1 июля этого года должен вступить в силу Таможенный кодекс ТС, а Единое экономическое пространство трех стран, как ожидается, будет создано к 1 января 2012 года.

По мнению премьер-министра Казахстана, комиссию ТС "нужно укреплять и расширять, и ей передавать часть функций государств".

"Речь идет о регулировании естественных монополий, тарифообразовании в этом секторе, единой конкурентной политике, энергетической политике. Это большой процесс, который должен быть подкреплен соглашениями, которые должны быть согласованы всеми странами, и они должны быть ратифицированы", - отметил Масимов.

"По этому пути проходил ЕС, там начинали с Европейского объединения угля и стали. У них этот процесс занял 20 лет. У нас на все про все два года - так нам президенты России, Казахстана и Белоруссии определили срок создания ЕЭП", - добавил он.

Масимов считает, что налоговая политика должна оставаться в суверенном правительстве. По его мнению, пока преждевременно говорить и о валютном союзе.

"Считаю также, что говорить о валютном союзе пока рано. Центральные банки в странах должны оставаться неинтегрированными. В далекой перспективе, наверное, этот вопрос встанет, но сейчас об этом говорить рано. Есть другие исключения: атомная промышленность к предмету ведения ЕЭП не относится, мы ведем переговоры по ряду вопросов в электроэнергетике отдельно от ЕЭП. Но во всех остальных сферах мы должны находить возможность общие позиции на территории всего ЕЭП отдать для регулирования в наднациональный орган", - считает Масимов.