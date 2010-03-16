Крымский спикер и премьер написали заявления об отставке

Представитель Партии регионов Анатолий ГРИЦЕНКО подал заявление о сложении полномочий спикера Верховной Рады Крыма.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН председатель Постоянной комиссии ВР Крыма мандатной, по депутатской этике, организации работы ВР и СМИ Ефим ФИКС.

По его словам, соответствующее заявление А.ГРИЦЕНКО планируется рассмотреть 17 марта на заседании крымского парламента.

«В среду будет очередное сессионное заседание, на котором будет рассмотрено, в том числе, и заявление председателя Верховной Рады Крыма (об отставке)», - сказал Е.ФИКС по телефону.

По его словам, в повестку дня заседания внесен вопрос об избрании нового руководителя крымского парламента.

Кроме того, как сообщают местные СМИ, заявление об отставке написал председатель Совета министров Крыма Виктор ПЛАКИДА.

В проект повестки дня заседания ВР Крыма, который размещен на его официальном сайте, включен вопрос о рассмотрении заявления В.ПЛАКИДЫ и об избрании нового премьера автономии, а также рассмотрение заявления первого вице-спикера Григория ИОФФЕ.

По данным крымского депутата от партии «Союз» Владимира КЛЫЧНИКОВА, за отставку А.ГРИЦЕНКО в среду готово проголосовать абсолютное большинство депутатов.

«Все остальные вопросы – по составу Совета министров Крыма и президиума парламента – будут решены уже при новом спикере. Сейчас мы сознательно их не касаемся, чтобы не отвлекать внимание от основной темы – отставки человека (А.ГРИЦЕНКО), который всех откровенно достал», – цитирует В.КЛЫЧНИКОВА пресс-служба крымской организации «Союза».

Ожидается, что новым спикером будет избран Владимир КОНСТАНТИНОВ, депутат парламента автономии и исполняющий обязанности лидера крымской организации Партии регионов.

На пост премьера, скорее всего, будет выдвинут депутат Верховной Рады Украины, заместитель председателя Партии регионов Василий ДЖАРТЫ, который в ПР является куратором Крыма.

А.ГРИЦЕНКО руководит парламентом автономии с мая 2006 года.

В.ПЛАКИДА возглавляет Совет министров Крыма с июня 2006 года.

А.ГРИЦЕНКО, В.ПЛАКИДА и Г.ИОФФЕ – члены Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 6 марта участники заседания совета крымской организации Партии регионов предложили фракции «регионалов» в парламенте автономии инициировать проведение внеочередного заседания для смены спикера. На должность нового главы парламента они рекомендовали кандидатуру исполняющего обязанности руководителя крымской организации ПР Владимира КОНСТАНТИНОВА.

На прошлой неделе А.ГРИЦЕНКО передали требование о созыве заседания для смены спикера, освобождении от должностей двух вице-спикеров и глав постоянных комиссий парламента Крыма, под которым подписались 52 из 100 депутатов.

12 марта стало известно, что А.ГРИЦЕНКО вернул группе депутатов документы, сославшись на то, что подписанты не обосновали необходимость созыва заседания, а представленные проекты решений подготовлены с нарушением регламента парламента.