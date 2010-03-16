ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 марта

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Тигипко станет куратором пяти госбанков», в котором пишет - вице-премьер Сергей Тигипко будет курировать работу пяти банков, подконтрольных государству. На эти финучреждения приходится 17% активов украинской банковской системы. Другими словами он станет новым председателем Экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в капитализации банков при Кабмине. Согласно законодательству, ЭАС - консультативно-совещательный орган. Но по факту именно ЭАС во главе с Тигипко будет заниматься стратегическим управлением трех национализированных банков, а сам Сергей Леонидович как вице-премьер по экономическим вопросам возьмет под контроль два госбанка…

http://delo.ua/vlast/politika/tigipko-stanet-kuratorom-pjati-gosbankov-138524/

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Также «Дело» в материале «Бизнес выписал президенту повестку дня» пишет – газета совместно с американской торговой палатой провела экономический форум. Его участники посоветовали президенту и его Кабмину начать реформы с аэропорта…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/biznes-vypisal-prezidentu-povestku-dnja-138471/

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«Дело» в материале «Почему зарплаты снова уходят в тень» пишет – с развитием кризиса доля теневых зарплат в нашей стране снова увеличивается. Причин этому явлению несколько. Во-первых, падает доходность бизнеса. Во-вторых, работники в свою очередь вынуждены соглашаться на выплату зарплаты в конверте…

http://delo.ua/mneniya/kommentarii/pochemu-zarplaty-snova-uhodjat-v-ten-138518/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Цены взяли высокий старт» пишет – в последние месяцы темпы инфляции, вопреки ожиданиям ее торможения, резко ускорились. Скачок цен на 6,8% на продукты питания в январе-феврале вдвое превысил средние темпы инфляции. Подорожание продовольственных товаров, по словам участников рынка, было вызвано повышением цен на сырье и топливо, ростом затрат на оплату труда и эмиссией гривни. Сохранение этих факторов не позволит удержать низкий уровень инфляции, прогнозируют эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1337801

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Евгению Бакулину подали НАК» пишет – новым главой НАК "Нафтогаз Украины" стал Евгений Бакулин, уже возглавлявший компанию в 2007 году. На этот раз ему придется решать намного более масштабные проблемы, чем раньше – погасить долг "Нафтогаза" в размере $4 млрд, попытаться сохранить объемы транзита российского газа через Украину после запуска Nord Stream и South Stream и договориться с "Газпромом" о снижении цен на газ. Первые переговоры с "Газпромом" Евгению Бакулину предстоят в конце марта–начале апреля. Источник в "Нафтогазе" пояснил изданию, что "принципиально обозначить интересы" компания хочет до даты очередного платежа за российский газ, то есть до 7 апреля…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1337795

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Издание «Экономические известия» в материале «Банкиров изматывают бегом» пишет – неплатежи по кредитам носят системный характер. И хотя суды высших инстанций удовлетворяют основную массу банковских судебных исков к заемщикам, которые проштрафились, существует целый сегмент «злостных уклонистов», использующих правосудие как способ максимально оттянуть час «Ч»…

http://eizvestia.com/fin/full/4193498

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Также «Экономические известия» в публикации «Правительство торопят с росписью» пишут - в начале апреля правительство должно представить в Верховную Раду проект госбюджета-2010. Чтобы перекрыть его дефицит, Кабмину предстоит затянуть пояса бюджетникам и обратиться за помощью к мировому финансовому сообществу. Угодить и гражданам страны, и международным кредиторам будет очень сложно…

http://eizvestia.com/state/full/4193485

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«Газета по-киевски» в материале «Возвращаются люди в кресла свои» пишет - в первый свой рабочий понедельник новоназначенный премьер Николай Азаров с размахом приступил к кадровым вопросам. Ряд чиновников (к примеру, руководство НТКУ, Госкомтелерадио, а также руководители Крыма) решили не дожидаться, пока им укажут на дверь, и дружно написали заявления по собственному. Основная тенденция: на свои посты возвращаются люди, занимавшие их до 2005-го или в 2007-м…

http://mycityua.com/articles/country/2010/03/16/082746.html

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«Газета по-киевски» в материале «Украине пытаются верить. Авансом» пишет - один из крупнейших банков мира озаглавил свой мартовский инвестиционный прогноз относительно Украины: «Ukraine Will Eventually Muddle Through» – «С грехом пополам, но Украина доведет дело до конца»…

http://mycityua.com/articles/city/2010/03/16/045058.html

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Издание «Сегодня» в публикации «27 марта на час выключится свет» пишет – в этом году Украина уже второй раз собирается поучаствовать во всемирной акции по отключению света - Часе Земли. Планируется, что 27 марта в 20:30 по местному времени сознательные граждане 101 страны будут отключать на один час свет у себя дома или на работе. В прошлом году в акции участвовало 87 стран. Что касается Украины, то во Львове в этот день обещают отключить Ратушу, а в Одессе - оперный театр и Приморский бульвар…

http://www.segodnya.ua/news/14122684.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украина «напрашивается» в черный список FATFТ» пишет - Украина снова рискует попасть в «черный список» FATF. В 2004-м нам удалось его покинуть. Но, «успокоившись на достигнутом», мы можем уже в мае пополнить ряды стран, которые несут угрозу мировой финансовой системе...

https://economics.unian.net/rus/detail/39866

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украинский авиапром пошел на взлет. Главное, чтобы не подрались из-за штурвала...» пишет - контракт по модернизации индийских Ан-32 заработал на полную. Это - первая ласточка, что отечественный авиапром восстанавливается. Но проблемы остаются, особенно с учетом прихода новой власти…

https://economics.unian.net/rus/detail/39804

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Gilward Investments BV требует восстановить ее права как акционера «АэроСвита» подает интервью секретаря НС ЗАО "Авиакомпания "Аэросвит", представителя Gilward Investments BV Максима Юхименко, который комментирует ситуацию…

https://economics.unian.net/rus/detail/39777

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Ни сдать ни взять» пишет – Минфин России первым из федеральных ведомств выпустил для своих сотрудников разъяснения правил получения подарков. Но граница между служебным подарком и личным так и осталась неясной…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/16/228217

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Издание «Известия» в публикации «Тихая газовая революция» пишет – Россия больше не первая в мире страна по объемам производства природного газа. Пальму первенства в прошлом году мы уступили США, которые сумели наладить добычу "голубого топлива" из месторождений сланца. Эксперты уже объявили, что произошла "тихая газовая революция". И теперь она может перекинуться в Европу и Китай…

http://www.izvestia.ru/economic/article3139618/

(УНИАН)