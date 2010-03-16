Fitch присвоило «Аэрофлоту» кредитный рейтинг на уровне ВВ+

09:50, 16 марта 2010
Разное
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Прогноз - «Стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch 15 марта 2010 года присвоило ОАО «Аэрофлот» кредитный рейтинг на уровне ВВ+, прогноз изменения рейтинга «Стабильный», сообщает k2kapital.

«Получение рейтинга международного рейтингового агентства Аэрофлотом является подтверждением статуса надежного заемщика и инвестицией компании в дальнейшее удешевление заемного капитала. Это соответствует целям менеджмента по удешевлению структуры кредитного портфеля и созданию кредитной истории компании», - говорится в заявлении компании в этой связи.

Аэрофлот является лидером воздушного транспорта России. Совокупная маршрутная сеть компании насчитывает 856 пунктов в 169 странах. В 2009 году не перевез 8,755 млн. человек. Самолетный парков компании насчитывает 118 воздушных судов.

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