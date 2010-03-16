КС признает конституционной коалицию

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО надеется, что Конституционный Суд признает конституционным создание большинства в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"У меня сегодня много шансов, что КС поддержит такое решение", - сказал С.ТИГИПКО, отметив, что проводил консультации по этому вопросу.

Кроме того, он напомнил, что ранее публично и во время встреч с Президентом критически высказывался по поводу подхода к формированию коалиции и пытался узнать мнение дипломатов европейских стран.

"Я все время слышал один тезис - вы стоите на грани кризиса. Европа устала от Украины, и надо уже дать результат, а ответ на вопрос о конституционности должен дать Конституционный Суд", - отметил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 11 марта в парламенте было объявлено о создании коалиции депутатских фракций «Стабильность и реформы». В ее состав вошли фракции Партии регионов, КПУ, Блока Литвина и отдельные народные депутаты, в общей сложности - 235 человек.